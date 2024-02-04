富爸媽較會教小孩？2因素契合是關鍵 網嘆翻身難：非觀念一改就致富

富爸媽總是比較會教小孩？一名網友在PTT上發表看法，指出富父母在教育方式上有很大的不同，傳授給小孩的經驗和人生觀念，甚至比錢還要重要，恐是窮人無法接觸到的事，引起熱烈討論。對此，有網友特地回文，認為能致富的教養關鍵，除了觀念還須有環境的配合，否則只是增添痛苦，獲得大票網友贊同。

針對「富人傳授的觀念，窮人無法接觸到」觀點，該網友不認同，認為如今資訊發達，可以接收到同樣的觀念。真正的差別，在於富人的父母能夠身體力行，舉例來說，假設富人告訴小孩「只要事情嘗試、錯了就改，總有一天會成功」，以創業而言，富人的小孩可以錯很多次依然握有資源，然而窮人的小孩一旦創業失敗，哪來這麼多資本去做嘗試？

網友指出關鍵在觀念和「身處的環境」匹配，才能有好的結果。富人的小孩可以有主見，在職場上太過有自己的想法，即使被開除，仍可以輕鬆換跑道；相反地，若窮人的小孩有主見，有時在部分場合只是給自己添麻煩。

他表示，YouTube上很多這類教導「成為富人之前，你要先學會他們的觀念」，彷彿有了他們的想法邏輯，就能成為富人。網友坦言，在「通常情況」下，致富其實不難——把事情做好，讓客戶滿意，客戶便會繼續找你；錢不要亂花，心態放寬學習新事物；創業時不要眼光過高，一口氣花太多、穩穩擴展，但真正的問題點在於，若是一般人的出生環境，可能會遇到奇怪的朋友，增加誤入歧途的風險；家人也可能因借錢、生病酗酒等狀況，成為被拖垮的因素之一。

「人活著其實沒有那麼自由，要成為離群值的代價很大」，網友直呼翻身不是不可能，但就沒那麼容易，出身無法改變，也不是觀念一改就能保證致富，「出生環境」就是一輩子要面對的課題。有人可能會說「富人傳授給小孩的觀念比錢重要」，網友則認為，其實富人傳承的錢，其重要性一點都不輸觀念，這種說法恐怕只是為了讓人看見一絲致富希望。