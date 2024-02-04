林智堅效應？ 台大系所陸續規定論文指導人數上限 國發所還未公布

政治人物論文抄襲問題直至今年大選還受到熱議，台灣大學對此訂定相關辦法，要求各系所明定教師可指導研究生人數及論文相似度比對標準等等。目前各系所已陸續在網站上登出相關辦法，但最早引發爭議的台大國發所卻還沒有公布，台大教務處說明，有些系所還在研議中。

新竹市前市長林智堅以及行政院副院長鄭文燦先前因論文抄襲被撤銷台大國發所學位，對此，台大去年在教務會議上通過「國立台灣大學精進學位論文品質實施辦法」及「國立台灣大學精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法」。兩項辦法將相關規則明確化，明定各系所應建立教師可指導研究生人數、論文內容相似度比對通過標準或論文內容原創性標準等品質管考機制。

台大各系所依照其性質各有不同的人數、相似度比對標準等規定，例如材料系規定教授每學年指導研究生的新收人數最多9位，論文原創性檢查比對排除引言、參考文獻、目錄及附件後，相似度應低於15％；外文系規定每學年新收人數上限為3位、總人數為6位，相似度排除前述內容後應低於10％；戲劇系規定每學年指導畢業人數上限為5位，相似度排除前述內容後應低於25％。而最早發生論文抄襲風波的台大國發所，網站還未見相關規定。

台大教務處表示對於過去發生的學倫案件深感遺憾，故要求各系所重視學倫教育、檢視論文品質。於2023年6月間經教務會議參與的教師及學生代表多次討論，通過訂定精進學位論文品質相關辦法，不僅確保論文寫作遵守倫理規範，同時也保障學生論文受指導的品質，維護受教權。

台大教務處說，依據相關辦法，各系所依其資源，應建立包括每位專任教師可指導研究生在學生人數、論文內容相似度比對通過標準或論文內容原創性標準等品質管考機制，經系所級會議及院務會議通過後，報教務處備查，並周知所屬師生。目前有的系所已公布於其官網上；有些則尚在研議中。