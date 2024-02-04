「楊牧全集」出版 葉步榮：30巨冊貫徹楊牧的編輯理念

詩人楊牧4年前辭世。他一生探索文學的邊界、永遠走在讀者的前方。詩人已經遠行，所留下的創作寶藏仍待後人挖掘。洪範書店出版的「楊牧全集」將在楊牧的4周年忌日3月13上市，首次披露楊牧的私人書信、手稿、相片，並貫徹楊牧的編輯理念與出版美學，包括標點符號都遵照詩人的獨特美學，讓讀者一覽「博學詩人」的學思歷程。

「楊牧全集」集結詩卷、散文卷、文論卷、譯著卷、別卷，共5卷30冊，由洪範書店邀集14名學者、專家組成編輯委員會編篡。

除了楊牧的詩、散文、雜文、序跋、文論、翻譯等作品，更新編8冊「別卷」，包括詩人生前未編入單行本的集外集、為洪範出書親撰的摺口書介、寫給文壇友人的私密書信、手稿、相片等未公開資料。

全集主編、洪範書店負責人葉步榮是楊牧的一生摯友。他以「博大精深，不可方物」定位「楊牧全集」，認為全套雖編31冊，內容份量卻等同60本書。包括陳義芝、楊照、須文蔚、鄭樹森等橫跨台灣與香港的全體編委，憑藉對楊牧的友誼與尊敬，無不貢獻心力完成全集。

葉步榮表示，楊牧著作浩瀚，集外佚作和書信蒐集不易，需經過聯繫海內外友人尋找，託人騰稿編纂而成。包括楊牧寫給瘂弦、王文興、余光中等友人的信，都可在別卷中看到。葉步榮指出，保存良好且能編入的信件，大概不及楊牧真正寄出的10分之1，「楊牧創作時總是反覆斟酌，寫信卻是行雲流水，展露私下真性情的一面，可說是珍貴的研究史料！」

楊牧不僅是詩壇的燦爛巨星，也兼擅編輯與出版，求學時便長期參與編務。葉步榮表示，在「楊牧全集」的製作初期，自己便提議以「楊牧的編輯理念」來做，全集內容貫徹楊牧編書的意志。除了在第一冊的序文、凡例，以及最後一冊年表、索引，以及少量編案譯案之外，悉數都出自楊牧之筆。

「再好的評論總會限制讀者的想法。」葉步榮認為，楊牧不喜歡在作品旁邊放上導讀、賞析之語，如果不得已必須放上編案，楊牧會認為愈簡單愈好，以免強解作者之意。楊牧再版出書總會大刀闊斧拿掉他人撰寫的序跋和封底廣告，詩集如「介殼蟲」、「楊牧詩集Ⅲ」、「長短歌行」更是刪掉書介，盡量避免干擾讀者的閱讀體驗。

「楊牧全集」在版面呈現上亦遵照楊牧的完美主義。葉步榮指出，楊牧是有潔癖的處女座，不僅龜毛，意見又多，向來以文字閱讀為重，不希望書頁上有過多頁碼、註釋等資訊，因此版面力求乾淨、樸素。並透露楊牧對用字簡直吹毛求疵，像是通同字「彷彿、髣髴」，便會根據前後文的感覺選字搭配，以致前後文用字不一。

葉步榮透露，他曾建議楊牧用字一致，卻收到楊牧揚言「改字就不掛作者名」，只好順他脾性沿用。楊牧連標點符號都有一套原則，包括：不使用頓號只用逗號，破折號的長度必須剛好置中，與上下字保持距離。為尊重楊牧對體例的執著，「楊牧全集」30冊中，4冊內文是依洪範原版付梓，其他26冊都重新排印，標點符號採手工細調逐一檢視，只求符合作者的嚴格標準。