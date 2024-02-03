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紐西蘭大學參訪新北原民實驗小學 交流台紐原民文化

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
懷卡托大學學生體驗泰雅泰雅族傳統射箭。圖／新北市教育局提供
懷卡托大學學生體驗泰雅泰雅族傳統射箭。圖／新北市教育局提供

紐西蘭懷卡托大學日前到新北市德拉楠民族實驗小學進行民族教育參訪，展開了一場跨國原住民文化的深度交流。本次參訪團師生共23人，成員主要是紐西蘭當地毛利人，透過本次的台紐原住民文化交流，不僅是雙方課程的學習，更是南島文化尋根之旅。

活動在原住民傳統歌舞襯托下揭開序幕，懷卡托大學師生的毛利族傳統舞蹈—戰舞，及德拉楠實小泰雅傳統歌謠組曲的演出，在泰雅族傳統家屋前上演一場跨國性的原住民文化交流。

接著，參訪團參觀德拉楠實小的校園，參與原住民文化課程的靜態成果展，深入了解、認識學校的實驗教育課程。還體驗了泰雅族傳統射箭及寫春聯活動，大家發揮創意寫出英文、中文及泰雅族文字的春聯。

懷卡托大學學生Marie Rennie表示，德拉楠實小的民族教育課程非常豐富多元，培養學生的民族認同與文化傳承具有重要意義。他也稱讚學校在創新教育上的努力，例如這次寫春聯活動，結合多元文化，展現學校的用心。

德拉楠實小校長梁淑媛分享，學校的課程著重做中學，透過孩子的親手操作，真實的體認原民文化並學習祖先生活的方式，培養孩子成為有文化、愛學習、懂生活的泰雅孩子。五年級學生王侑璇說，毛利族的舞蹈充滿力量，而且外貌與他們很相似，就像是遠方的親戚，透過這次的交流讓自己更進一步認識毛利族文化，希望有機會能到紐西蘭進行更多的交流學習。

教育局長張明文表示，紐西蘭的毛利教育政策一直是全球原住民族教育推動的典範，為原住民族教育提供了極具參考價值的經驗。而德拉楠實小是新北市第一所原住民族實驗學校，也是推動原住民族教育的重要據點，從轉型成實驗教育以來，學校一直扎根於泰雅族知識體系的建立，此次不僅是德拉楠實小與紐西蘭懷卡托大學合作的重要時刻，更是新北市推動原住民族教育邁向國際的契機，期待藉著這次的交流，深化雙方合作，讓新北市的原住民族教育能跨足國際，與世界接軌。

懷卡托大學師生與德拉楠實國小學生共舞。圖／新北市教育局提供
懷卡托大學師生與德拉楠實國小學生共舞。圖／新北市教育局提供
德拉楠實小學生在成果展中，介紹陷阱如何製作。圖／新北市教育局提供
德拉楠實小學生在成果展中，介紹陷阱如何製作。圖／新北市教育局提供
懷卡托大學學生學用中文字寫春聯。圖／新北市教育局提供
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原住民 紐西蘭

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