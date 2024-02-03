聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園安全新規 教師正當管教可免責

聯合報／ 記者許維寧董俞佳／台北報導
教育部昨天歷時5小時，邀集教育團體等召開「校園安全諮詢會第2次會議」，由教育部長潘文忠說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」草案修正重點。圖／教育部提供
教育部昨天歷時5小時，邀集教育團體等召開「校園安全諮詢會第2次會議」，由教育部長潘文忠說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」草案修正重點。圖／教育部提供

新北校園割喉案後，教師管教權遭限縮的狀況，受到關注。教育部昨召開校園安全諮詢會第二次會議，確認教師若為維持教學秩序、教育正常，必要管教行為不予處罰；但教師不得以管教偷渡甩耳光等不當行為，近期完備法治程序後發布，最快下學期上路。

不過台北市家長協會理事長胡語姍認為，遇到現場管教問題，仍需有完整程序調查、就事實面向逐一了解，才能還給教師公道、讓家長信服。

教育部昨開會研議修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」。學務司副司長黃蘭琇說明，若學生攻擊教師或他人、毀損公物；或自殺、自傷；或攜帶違禁品有侵害他人生命身體等樣態，教師可採取必要措施制止，以及只要採取正當必要管教行為，是出於防衛自己或他人權利，即可不予處罰也不進入調查程序，不會影響教師考績。

教育部主任秘書廖興國表示，教師可採取的管教措施包括口頭糾正、書面反省、適當增加作業等，但甩耳光等方式，即便是阻卻違法事由也不可。學生若不服管教、明顯妨害現場，學務處或輔導室若無正當理由，不能拒絕派員處理。

對於全教總要求逐步增置中小學學務校安人力等相關專任人員，教育部長潘文忠表示，將考量學校規模和人力負擔情形和地方政府再深入研議。

割喉案 教師 教育部 校園安全

延伸閱讀

防範校園暴力教團籲裝「安檢門」 教長潘文忠回應了

割頸案後校安諮詢二次會議 教長：保障管教權將增列阻止違法事由

割頸案後第2次校安諮詢會 全教總要求國中學務處增設副組長

校園割頸案教育部擬校安新制 全教產批這原因不裝安檢門、金屬探測器

相關新聞

校園安全新規 教師正當管教可免責

新北校園割喉案後，教師管教權遭限縮的狀況，受到關注。教育部昨召開校園安全諮詢會第二次會議，確認教師若為維持教學秩序、教育...

防範校園暴力教團籲裝「安檢門」 教長潘文忠回應了

因應新北市校園割頸案，教育部修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，但教育團體日前多次倡議，應在校園安裝安檢門、金屬...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

校園安全檢查限制放寬 搜書包區分2條件、預計春節後實施

教育部將修法調整校園安全檢查機制，區分2種條件，處於保護管束期間等情況的「特定學生」，無須會商程序即可搜書包；非特定學生...

教團籲增設安檢門防刀具入校園 教長：執行有困難

新北市國中生命案後，有教育團體建議校園增設安檢門、金屬探測器等，避免刀具等利器入校。教育部長潘文忠今天表示，學生書包中有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。