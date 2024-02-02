恆毅中學機器人團隊 將赴美拼冠軍
新北市恆毅中學FRC7673機器人團隊日前走訪山佳、樹林國小，以助教身分教小學生用樂高組裝相撲機器人，並進行相撲大戰，盼透過體驗引發新一代的學習興趣。
每年吸引全球數萬學生參賽的機器人競賽FRC，是由FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦的國際性比賽，目的是鼓勵青少年對科學、技術、工程和數學（STEM）的興趣。
恆毅中學教務處設備組長林奕光表示，FRC的獨特在於它是既競爭又要團隊合作的比賽，參賽隊伍必須針對當年度的比賽主題，在短時間內設計、構建出符合要求的機器人，並在比賽中順利操作，更特別的是，要與其他隊組成「聯盟參賽」，共享資源和技術，且能聯手順暢操作。
台灣目前有20多支FRC隊伍，其中10隊在新北。在新北市教育局補助下，恆毅去年7月成立FRC7673團隊，目前有30多位成員，他們除了與板橋中學、興國高中合組聯盟，四處征戰外，該團隊也會到國小，帶小學生體驗積木組裝機器人，希望擴散科學興趣。
恆毅高一生吳允宏表示，機器人體驗課程就像迷你FRC競賽，透過團隊討論，學習組裝、操作機器人，並解決問題，助教要引導溝通與協作。國八施柏安說，擔任助教是充滿激勵和滿足感的經驗，也增強他對教育的熱愛和信心。
林奕光說，FRC7673將於3月24日至4月9日到美國拉斯維加斯及洛杉磯，參加FRC的區域賽與國際賽，也會與當地隊伍交流、合作，團隊成員近日加緊練習，盼能拿到好成績。
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