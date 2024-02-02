快訊

5個姑姑初二回娘家成夢魘！母不准回家 得花3萬煮飯伺候

綠白為「誰先致電」隔空交火…卓榮泰發3點聲明 認見黃珊珊

統一集團宣布投資Yahoo台灣 將認購2500萬美元可轉換公司債

恆毅中學機器人團隊 將赴美拼冠軍

聯合報／ 教育事業部
山佳國小學生組好相撲機器人後，立刻來一場相撲競賽。圖／恆毅中學提供
山佳國小學生組好相撲機器人後，立刻來一場相撲競賽。圖／恆毅中學提供

新北市恆毅中學FRC7673機器人團隊日前走訪山佳、樹林國小，以助教身分教小學生用樂高組裝相撲機器人，並進行相撲大戰，盼透過體驗引發新一代的學習興趣。

每年吸引全球數萬學生參賽的機器人競賽FRC，是由FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦的國際性比賽，目的是鼓勵青少年對科學、技術、工程和數學（STEM）的興趣。

恆毅中學教務處設備組長林奕光表示，FRC的獨特在於它是既競爭又要團隊合作的比賽，參賽隊伍必須針對當年度的比賽主題，在短時間內設計、構建出符合要求的機器人，並在比賽中順利操作，更特別的是，要與其他隊組成「聯盟參賽」，共享資源和技術，且能聯手順暢操作。

台灣目前有20多支FRC隊伍，其中10隊在新北。在新北市教育局補助下，恆毅去年7月成立FRC7673團隊，目前有30多位成員，他們除了與板橋中學、興國高中合組聯盟，四處征戰外，該團隊也會到國小，帶小學生體驗積木組裝機器人，希望擴散科學興趣。

恆毅高一生吳允宏表示，機器人體驗課程就像迷你FRC競賽，透過團隊討論，學習組裝、操作機器人，並解決問題，助教要引導溝通與協作。國八施柏安說，擔任助教是充滿激勵和滿足感的經驗，也增強他對教育的熱愛和信心。

林奕光說，FRC7673將於3月24日至4月9日到美國拉斯維加斯及洛杉磯，參加FRC的區域賽與國際賽，也會與當地隊伍交流、合作，團隊成員近日加緊練習，盼能拿到好成績。

恆毅中學FRC7673團隊（右起）與板橋中學FRC7709、興國高中FRC8790組成聯盟，去年一起參加全國高中機器人季後賽。圖／恆毅中學提供
恆毅中學FRC7673團隊（右起）與板橋中學FRC7709、興國高中FRC8790組成聯盟，去年一起參加全國高中機器人季後賽。圖／恆毅中學提供
恆毅中學FRC7673機器人團隊日前到訪山佳國小教國小學組裝機器人。圖／恆毅中學提供
恆毅中學FRC7673機器人團隊日前到訪山佳國小教國小學組裝機器人。圖／恆毅中學提供
恆毅中學FRC7673機器人團隊日前到樹林山佳國小推廣機器人教育，高一生陳泓宇（左）指導六年級學生利用樂高組裝相撲機器人。圖／恆毅中學提供
恆毅中學FRC7673機器人團隊日前到樹林山佳國小推廣機器人教育，高一生陳泓宇（左）指導六年級學生利用樂高組裝相撲機器人。圖／恆毅中學提供

團隊 小學生

延伸閱讀

Steam紳士《卡琳的監獄》團隊發行新作《現代粉精靈RPG》脹送的粉厲害！

國產爆衣射擊《魅惑之翼》Steam新品節推最終試玩版 宇宙激戰彈無虛發！

梁靜茹怎麼了？淚灑舞台曝真實心聲：不容易

瀚亞投信榮獲 AAM 台灣最佳股票經理公司殊榮

相關新聞

防範校園暴力教團籲裝「安檢門」 教長潘文忠回應了

因應新北市校園割頸案，教育部修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，但教育團體日前多次倡議，應在校園安裝安檢門、金屬...

維護管教權不再動輒得咎 教部修法正當管教、防衛行為師可免責

教育部今天歷時5小時，邀集教育團體等召開「校園安全諮詢會第2次會議」，並於稍早說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」草案...

割頸案後第2次校安諮詢會 全教總要求國中學務處增設副組長

有鑒於先前新北校園割頸命案，教育部今再召開「校園安全諮詢會第2次會議」，與會單位、全國教師工會總聯合會表示，要有效減少校...

割頸案後校安諮詢二次會議 教長：保障管教權將增列阻止違法事由

有鑒於新北校園割頸命案，教育部今天召開校園安全諮詢會第二次會議。以維護教師管教權、保障學生權益、鏈結學校家庭及社政單位、...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。