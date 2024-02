恆毅中學機器人團隊 將赴美拼冠軍

新北市恆毅中學FRC7673機器人團隊日前走訪山佳、樹林國小,以助教身分教小學生用樂高組裝相撲機器人,並進行相撲大戰,盼透過體驗引發新一代的學習興趣。

每年吸引全球數萬學生參賽的機器人競賽FRC,是由FIRST(For Inspiration and Recognition of Science and Technology)主辦的國際性比賽,目的是鼓勵青少年對科學、技術、工程和數學(STEM)的興趣。

恆毅中學教務處設備組長林奕光表示,FRC的獨特在於它是既競爭又要團隊合作的比賽,參賽隊伍必須針對當年度的比賽主題,在短時間內設計、構建出符合要求的機器人,並在比賽中順利操作,更特別的是,要與其他隊組成「聯盟參賽」,共享資源和技術,且能聯手順暢操作。

台灣目前有20多支FRC隊伍,其中10隊在新北。在新北市教育局補助下,恆毅去年7月成立FRC7673團隊,目前有30多位成員,他們除了與板橋中學、興國高中合組聯盟,四處征戰外,該團隊也會到國小,帶小學生體驗積木組裝機器人,希望擴散科學興趣。

恆毅高一生吳允宏表示,機器人體驗課程就像迷你FRC競賽,透過團隊討論,學習組裝、操作機器人,並解決問題,助教要引導溝通與協作。國八施柏安說,擔任助教是充滿激勵和滿足感的經驗,也增強他對教育的熱愛和信心。