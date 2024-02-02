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新北攜手高教推智慧適性閱讀 落實差異化教學

中央社／ 新北2日電

國立台灣師範大學今天與新北市教育局簽署合作意向書，宣布推動智慧適性閱讀，透過適性測驗搭配圖書分級，讓教師落實差異化教學、學生能適性閱讀，以拔尖扶弱。

新北市國小校長會議今天在輔仁大學舉辦，250名校長開會研討；副市長劉和然致詞表示，「以學生為中心，為幸福而教」為施政願景，盼讓孩子具備自主學習、好品格及影響社會進步的能力，這也是學校教育存在的重要價值。

教育局發布新聞稿表示，國立台灣師範大學副校長宋曜廷與教育局長張明文、新莊國小校長張信務，共同簽署合作意向書；將推動智慧適性閱讀，讓孩子透過閱讀教育，能「智慧選、聰明讀」。

教育局說，這項計畫透過智慧適性閱讀平台（SmartReading），可得知學生的5個閱讀向度表現與能力，老師可推薦學生適性閱讀書單，並結合教學進行個人與班級閱讀計畫。

教育局表示，透過平台協助與記錄，可呈現學生的強處與可強化的地方，藉此建構孩子完整的閱讀力。盼透過適性測驗搭配圖書分級，讓教師落實差異化教學、學生能適性閱讀，進而達到拔尖扶弱的效果。

另外，沙崙國小校長林惠珍表示，學者洪蘭在會議中會分享品德教育的理念與實踐，將品德教育融入日常生活與課程，更覺得校長應以身做則，讓學生成為善良、樂於行善的人。

教師 教育局

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