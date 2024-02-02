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防範校園暴力教團籲裝「安檢門」 教長潘文忠回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
育部今天舉行「校園安全諮詢會第2次會議」，教育部長潘文忠（中）明確回應，與會教育團體多反應，加裝校園安檢門，恐會造成現場不少困擾，多認為還是不宜加裝。圖／教育部提供
育部今天舉行「校園安全諮詢會第2次會議」，教育部長潘文忠（中）明確回應，與會教育團體多反應，加裝校園安檢門，恐會造成現場不少困擾，多認為還是不宜加裝。圖／教育部提供

因應新北市校園割頸案，教育部修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，但教育團體日前多次倡議，應在校園安裝安檢門、金屬探測器。教育部今天舉行「校園安全諮詢會第2次會議」，教育部長潘文忠明確回應，與會教育團體多反應，加裝校園安檢門，恐會造成現場不少困擾，多認為還是不宜加裝。

教育團體日前倡議校園應加裝安檢門，進行無差別檢查，若教育部無經費，則應開放各級學校視特性自行安裝，更稱美國紐約市都已經上路執行，難道台灣不能做，否則要學生自行繳交違禁品簡直是天方夜譚。

為此，教育部今天舉行「校園安全諮詢會第2次會議」，會後潘文忠接受媒體聯訪時表示，會中確實對安檢門進行討論，但現場校長、教師也指出，如學生上學多集中在一個時段，書包內可能有不少含金屬的文具，只要經過安檢門警示鈴就會響起，屆時要一一取出檢查是否為違禁品，恐會加深進出不便，雖有很多討論但最終認為仍「不宜」。

另外，也有教育團體呼籲應正視中小學人力、資源不足困境，要求立即逐步增置中小學學務校安人力等相關專任人員，並討論依國中小班級編制及教職員員額編制準則，於國中學務處增設「副組長」。

潘文忠也回應，1月4日召開第一次校園安全諮詢會議中已決議提升校安輔導量能，國中輔導教師人力預計於114學年度完成增補，國小本預計120學年度增補，將會提前至116學年度完成。人力會持續補充，包括增設「副組長」等，也會考量學校規模和人力負擔情形，和地方政府再深入研議。

安檢 教育部 校園安全

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