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維護管教權不再動輒得咎 教部修法正當管教、防衛行為師可免責

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天歷時5小時，邀集教育團體等召開「校園安全諮詢會第2次會議」，由教育部長潘文忠於稍早說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」草案修正重點。圖／教育部提供
教育部今天歷時5小時，邀集教育團體等召開「校園安全諮詢會第2次會議」，由教育部長潘文忠於稍早說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」草案修正重點。圖／教育部提供

教育部今天歷時5小時，邀集教育團體等召開「校園安全諮詢會第2次會議」，並於稍早說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」草案修正重點，其中修正24條維護教師管教權，教師若為了維持教學秩序、教育正常活動，「必要」管教行為則不予處罰；但教師亦不得以管教偷渡甩耳光等不當管教行為。

學務司副司長黃蘭琇說明今日修正重點，修正著重於維護教師管教權、保障學生權益、鏈結學校家庭及社政單位、強化校園安全檢查機制流程等四大原則。

其中重點維護教師管教權一項，黃蘭琇表示，24條修正增列「阻卻違法事由」，若學生有攻擊教師或他人、毀損公物等攻擊行為；自殺、自傷；或攜帶違禁品有侵害他人生命身體等樣態，教師可採取必要措施制止，只要教師採取正當必要管教行為，是出於防衛自己或他人權利，即可不予處罰，而只要不予處罰也不會影響其考績。

過去不少教育團體反應管教學生動輒得咎，如曾有教務主任阻止學生毆打同儕，主任因制止學生導致學生手部有傷，最終卻被家長以過失傷害告上法庭。

教育部主任秘書廖興國指出，24條修正草案為例，若學生攻擊教師、毀損物品等，教師只要是正當的管教行為將不予處罰，但老師實施管教時仍須有其合理性，跟國人從事自我防衛時雷同。教育部也會列舉違規的管教行為讓學校參考，老師若以甩耳光、打手、打臀部等方式，即便是阻卻違法事由也不被認可。

教育部長潘文忠也舉例，如教師以阻擋等方式阻止Ａ生攻擊Ｂ生，Ａ生因此受傷則可接受；但若教師以「痛打」的方式阻止Ａ生攻擊行為或後續仍追打則不被認可。24條可分為二層面，一是在不逾越不當管教的情況下給與教師管教空間，且可以自我防護；但一方面也提醒教師，即便是管教措施，也不能做出不當行為。

另外，黃蘭琇也指出，30條也研擬修正，學校應指定二位以上人員進行安全檢查，並依被檢查學生意願，得由一至二位在校教職員或學生陪同；若為他人生命、身體有遭受緊急危害之虞，則可免除陪同人員。

另26、27條則強調鏈結學校家庭及社政單位，若高中以下學生發生重大違規事件，應依家庭教育法通知法定代理人或實際照顧者，並提供相關家庭教育諮商或輔導等服務，若法定代理人拒絕配合，則應聯繫社政單位進行家庭訪視或協助處理；若學生出身脆弱家庭，家庭難以發揮管教功能時，學生若發生重大違規可不採取由家庭帶回管教，而是改聯繫社政單位，尋求其他保護資源。

上述經教育部法制程序公告後，預計即可於下學期正式上路。

教師 教育部 校園安全

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