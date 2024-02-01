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近2年屢爆政壇論文抄襲案 教授多遭懲處期限內暫停指導

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近2年屢爆政壇論文抄襲案 教授多遭懲處期限內暫停指導

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前年台大國發所碩專班爆發學倫風波，指導教授陳明通遭檢舉並送學倫會、教評會審議，但最終教評會認定依法未達解聘程度，因而獲准退休。圖／聯合報系資料照片
前年台大國發所碩專班爆發學倫風波，指導教授陳明通遭檢舉並送學倫會、教評會審議，但最終教評會認定依法未達解聘程度，因而獲准退休。圖／聯合報系資料照片

近年來屢爆出政治人物論文抄襲事件，指導教授是否有責，也受到討論。根據本報掌握，情節重大學倫案中，指導教授及口試委員也被咎責，其中像是高雄市議員李眉蓁、新竹市前市長林智堅、南投縣議長何勝豐、前立委蔡壁如等人的論文抄襲案，其指導教授或口委多被連帶懲處，要求一定期間內不得指導學生。

根據教育部統計，109年迄今，總計11件候選人學倫爭議事件成案審議，有8件確認違反學倫，態樣皆為抄襲。其中只要是遭認定撤銷學位情節重大者，指導教授多被認要求一定期間內不得再指導學生。

由於情節嚴重者多遭撤銷學位，論文和教授資訊已由國圖撤下，不過以何勝豐的論文抄襲案為例，其口委也連帶被要求四學年不得再參與亞大學位論文審查，蔡壁如不僅德明科大碩士學位遭撤銷，口委同樣也被要求一定期間內不得指導學生；至於李眉蓁、林智堅兩案，其中山大學、中華大學碩士學位遭撤銷外，其指導教授於一定期間內不得指導學生。

另外情節輕微樣態，如立委鄭正鈐，遭認定學術瑕疵，其中華大學指導教授未受懲處，南投縣長許淑華雖被認定違反學倫但未撤銷學位，其逢甲大學指導教授則遭課責，該項指導不列入教師評鑑教學與輔導項目。

前年台大國發所碩專班爆發學倫風波，指導教授陳明通遭檢舉並送學倫會、教評會審議，但最終教評會認定依法未達解聘程度，因而獲准退休。

事後台大校長陳文章也表示，應修教師法一定程度上課責教師。教育部曾召開會議，與會大學高層指出，現制對於教授指導不周沒有明確處分方式，指導教授雖在過程中佔重要角色，但究責機制又不能寫得太明白，罪及老師，恐無人願擔任指導教授，因此現階段仍多採取一定期間停止指導研究生的方式。

台師大國文系教授徐國能則表示，暫停教授指導學生對人文學科難有影響，甚至部分教授還不喜歡收學生，計畫可以另外找助理接手；對理工科而言則一定有影響，不收學生實驗室難運作，連帶影響教授取得計畫和經費。

但徐國能也認為，現階段不太可能嚴正修法，否則將人人自危。且學倫案應分兩層次，一為教授知道學生論文就是抄襲，二則是被蒙在鼓裡；前者師生形同共犯結構，後者教授則是一定程度上被害，若要課責教授兩者應分開審視，給予前者較嚴厲的懲處。

情節重大學倫案中指導教授及口試委員也被咎責，要求一定期間內不得指導學生。圖／讀者提供
情節重大學倫案中指導教授及口試委員也被咎責，要求一定期間內不得指導學生。圖／讀者提供

教師 論文抄襲

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