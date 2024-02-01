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全球前2％頂尖科學家王涵青 正式上任國家圖書館長

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國家圖書館館長曾淑賢於113年1月16日退休，國家圖書館館長職務，由國家圖書館副館長翁誌聰（前排右二）代理，下午在國家圖書館舉行交接儀式，在教育部長潘文忠（前排中）監交下，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青（前排左二）接任，並與出席嘉賓一同合影。記者林伯東／攝影
國家圖書館館長曾淑賢於113年1月16日退休，國家圖書館館長職務，由國家圖書館副館長翁誌聰（前排右二）代理，下午在國家圖書館舉行交接儀式，在教育部長潘文忠（前排中）監交下，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青（前排左二）接任，並與出席嘉賓一同合影。記者林伯東／攝影

國家圖書館館長@=曾淑賢於113年1月16日退休，國家圖書館館長職務，由國家圖書館副館長翁誌聰代理，下午在國家圖書館舉行交接儀式，在教育部長潘文忠監交下，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。

王涵青為國立臺灣大學動物學研究所博士，除在學術專業領域具有優秀表現外，並自108年2月起擔任國立成功大學圖書館館長，任內帶領國立成功大學圖書館獲得各種獎項，包括第一屆教育部圖書館事業貢獻獎「標竿圖書館獎」及「傑出圖書館館員獎」，並從108年起擔任圖書館界相關委員會職務，包括中華民國圖書館學會大學校院圖書館委員會主任委員，以及臺灣電子學位論文聯盟發展委員會委員等，教育部將借重王涵青在圖書館經營管理上之經驗與實績，帶領國家圖書館繼續與學界共同致力於學術競爭力向下紮根奠基工作，並開拓各項國際交流。

國家圖書館館長下午舉行館長交接儀式，教育部長潘文忠出席監交並致詞。記者林伯東／攝影
國家圖書館館長下午舉行館長交接儀式，教育部長潘文忠出席監交並致詞。記者林伯東／攝影
國家圖書館館長下午舉行交接儀式，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任並宣誓上任。記者林伯東／攝影
國家圖書館館長下午舉行交接儀式，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任並宣誓上任。記者林伯東／攝影
國家圖書館館長下午舉行交接儀式，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。記者林伯東／攝影
國家圖書館館長下午舉行交接儀式，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。記者林伯東／攝影
國家圖書館館長曾淑賢於113年1月16日退休，國家圖書館館長職務，由國家圖書館副館長翁誌聰（左）代理，下午在國家圖書館舉行交接儀式，在教育部長潘文忠（中）監交下，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青（右）接任。記者林伯東／攝影
國家圖書館館長曾淑賢於113年1月16日退休，國家圖書館館長職務，由國家圖書館副館長翁誌聰（左）代理，下午在國家圖書館舉行交接儀式，在教育部長潘文忠（中）監交下，由國立成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青（右）接任。記者林伯東／攝影

圖書館 成功大學 館長

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