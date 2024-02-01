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幼兒園招生季來臨 南市公幼招生資訊網今上線

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市教育局今啟動「公共化幼兒園招生資訊網」，未來家長即可一站查詢招生報名重要訊息，也能透過手機及時查詢各園資訊，幫小朋友選擇適合就讀的幼兒園。圖／南市教育局提供
南市教育局今啟動「公共化幼兒園招生資訊網」，未來家長即可一站查詢招生報名重要訊息，也能透過手機及時查詢各園資訊，幫小朋友選擇適合就讀的幼兒園。圖／南市教育局提供

在台灣，公共化幼兒園是不少家長的首選，每到招生時期，常聽聞家長為搶公幼名額而傷腦筋，南市教育局今啟動「公共化幼兒園招生資訊網」，未來家長即可在網站中查詢公立幼兒園、非營利幼兒園和準公共幼兒園等簡章及招生名額，也能查詢公幼及非營利抽籤結果。

教育局表示，113學年度將會持續提供公幼延長照顧服務到下午6點、一人即開班等政策，並爭取到教育部公幼延長照顧每小時只要35元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需負擔2000元，可大幅減輕就讀公幼家長的負擔，也讓公幼招生家長的詢問度逐漸升溫。

教育局長鄭新輝說，幼兒園招生即將開始，為提供家長便捷的招生資訊服務，特別建置公共化幼兒園招生資訊網，協助家長掌握各園的招生資訊與缺額，也可從網站連結到公幼及非營利幼兒園抽籤直播平台、即時查詢抽籤結果與尚有餘額的園所，以提供更好的招生媒合。

教育局說明，公幼招生基於公平原則，家長只能登記一間公幼，網站今啟用上線，可先查詢並下載各園簡章，7日起開放查詢準公共幼兒園的招生名額，26日則會開放查詢公立幼兒園和非營利幼兒園的招生名額。

教育局指出，後續公幼及非營利的抽籤結果將會顯示在網站中，以及各園抽籤後的餘額，歡迎家長可善加利用新建置的公共化幼兒園招生資訊網，掌握充分資訊，以順利幫小朋友選擇適合就讀的幼兒園。

南市教育局表示，113學年度將持續提供延長照顧服務等多項公幼政策，大幅減輕家長負擔，也讓公幼招生詢問度逐漸升溫。圖／南市教育局提供
南市教育局表示，113學年度將持續提供延長照顧服務等多項公幼政策，大幅減輕家長負擔，也讓公幼招生詢問度逐漸升溫。圖／南市教育局提供

公幼 幼兒園 教育局

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