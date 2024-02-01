少子化、準公幼競爭 中部27私幼退場

政府力推公共化及準公共化幼兒園，私立幼兒園經營壓力大，彰化縣這2年已有6家歇業、南投縣1家、台中市20家退場；同時城鄉差距拉大，台中市2年新增40所公私立幼兒園，而私立幼兒園為了減少競爭壓力，這2年又有24家加入準公共化，成為幼兒園發展趨勢。

彰化縣劍橋社會關懷協會理事長黃明昌經營私立幼兒園與非營利幼兒園，他指出，政府提升公幼教師的薪資，非營利幼兒園中沒有經驗的幼教老師起薪大約3.9萬元，漲幅約3成多，私立幼兒園沒有跟著調高薪資，很難聘到或留下優良師資，都讓私幼壓力大增。

彰化縣幼兒園348所，近期6家退場的幼兒園中有4所在彰化市，1所在大村、1所在永靖。南投這2年歇業4園，其中1家為準公共幼兒園，2家為鄉立幼兒園分班，一家為私立幼兒園，主要是受到少子化，生員減少及不堪沉重人事成本。

彰化私立幼兒園業者說，私幼發展兩極，經營不善恐怕就得選擇歇業或加入準公共化系統，這幾年生育率明顯下降，今年小班生員大幅下降，私立幼兒園招生壓力更大。

台中市幼兒園共785家，這2年公立1家，私立20家停業，但台中人口增加，新增40所公私立幼兒園，包括公幼6家，非營利9家，私幼25家。

政府大力推廣準公共化幼兒園，成了家長優先選擇對象，台中市這2年又有24家私幼加入準公共化，彰化準公共化幼兒園已有131園，已占全縣私幼的5成，南投縣準公共化幼兒園也達到8成4。

黃明昌表示，私幼課程較能符合家長需求，公幼及準公幼則是學者教授取向，各有不同需求，高端、連鎖私立幼兒園不怕招不到學生，但是部分私立幼兒園，可能得進到準公共化幼兒園才能生存。

彰化友善教育公益協會理事長黃淑幸指出，少子化下即便非營利幼兒園也有城鄉差距，非都會區的學校仍可能招不滿。