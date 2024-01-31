家長為何痛失巧連智？母親、巧虎陪長大 醫憶：享受親子共讀的美好

「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型，家長紛紛在臉書喊話「搶救巧連智」。馬偕兒童醫院兒童內分泌科兼任主治醫師黃世綱也在臉書粉專發文，他3歲就開始看巧連智，妻也幫女兒訂了，沒想到居然要停刊，經歷過親子共讀，有巧虎陪伴孩子不會變壞。

黃世綱在臉書粉專「剛剛好醫師-兒童內分泌 Dr. 黃世綱」表示，巧虎的回憶，也是他的成長回憶。講到巧連智，他想到的不是巧虎，而是他的母親。

他透露，當年母親帶著3歲的他逛百貨公司，巧連智剛登陸台灣，在百貨公司設攤。母親讀了之後覺得是很棒的月刊，於是從創刊號開始訂閱，巧連智也就一路陪伴他長大。他還記得，只要收到新的巧連智，母親就會念裡頭的故事給他聽。35年過去了，巧虎風靡幼兒界，「事實證明，我媽真的是慧眼識英雄」。

黃世綱表示，當時母親念巧連智給他聽，正是這幾十年來，兒科醫師與教養專家持續推廣的「親子共讀」。如果不是巧連智月刊，他恐怕沒辦法在以前那樣的年代，就享受到親子共讀的美好。事實也證明，有經歷過親子共讀，有巧虎陪伴孩子不會變壞，「我就是一個最好的例子」。

他說，看到巧連智要熄燈，心情好複雜，一方面，他很慶幸妻幫女兒訂到了最後一年的巧連智，巧虎依然會是他和女兒共享的回憶。一方面，又很感慨，和巧連智可能只剩下一年的緣分，如此美好，卻又如此短暫。「這麼一份理想的讀物，隨著時代潮流，走入歷史，真的好讓人不捨」。