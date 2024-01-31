巧連智將停刋、南門書局遺憾 自曝去年業績慘下滑：前面的路很難走

巧連智月刋宣布即將停刋，引起討論。南門書局在臉書粉專發表「小編的公開信」表示，紙本書的沒落，出版業的不景氣，這是一個不爭的事實，很遺憾在台灣幾十年的月刊，就這樣跟大家說再見。

南門書局表示，在這麼出版不景氣的年代，或者是時代的變異、或者是電子書的興起，紙本書籍確實一年不如一年的銷售量，出版社確實一年比一年更艱辛，「我們去年的業績也因此下滑了2000多萬，前面的路，真的很難走」。

南門書局表示，不過，推廣閱讀是南門書局的公司經營方向，今年我們將逆水而上， 想辦法的突破困境，希望粉絲今年可以更加的支持，我們不奢求能夠更強壯，但是我們期待能夠出版傳承下去，能夠將紙本書繼續的傳承下去。「紙本書的銷售狀況，真的一年不如一年」。

網友留言，出幼兒書很難不倒，因為小孩子很快就長大了，出版的書應該要以十幾歲到五六十歲的年齡層為主，幼兒層的書只能是附屬的。對此，南門書局表示，以前的年代在看的世界文學名著，例如戰爭與和平、小婦人、基度山恩仇記、福爾摩斯、亞森羅蘋，現在的國小中高年級基本上都已經很少在閱讀這類書籍，甚至於非常有名的美國紐伯瑞得獎文學小說，小朋友更看不下去了，其實現在紙本書的閱讀反而是在中高年級這個階段產生的斷層。