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巧連智將停刊轉型、家長崩潰瘋搶 今宣布4版本銷售完畢

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
創刊35年的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型。圖／取自「巧虎好朋友（巧連智）」
創刊35年的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型。圖／取自「巧虎好朋友（巧連智）」

35年歷史的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型，令不少家長感傷。「巧虎好朋友（巧連智）」臉書粉專今天發布重要通知，「寶寶版、幼幼版、快樂版、成長版已銷售完畢」。該篇文章未開放網友留言。

日前巧連智停刊消息一出，網友紛紛留言挽留，集氣希望紙本能持續發行。

網友表示，「原本就是寶寶版用戶，得知要取消月刊的消息後，電話一直打不進去，好不容易打進去也是直接被掛斷。無法聯絡服務人員，官網就告知幼幼班已停售，真的哭出來欸」、「每個月孩子最期待的就是收到月刊」、「昨天跟小朋友說，巧虎以後不會寄東西給你了，小朋友驚訝的問為什麼，我跟小朋友說，巧虎被炒魷魚了」。

「撈過界人妻秘密基地」留言，「希望下一代的孩子也有閱讀紙本巧虎的幸運，少子化辦公室or文化部or教育部快出來守護嬰幼兒的受教權啊」。

巧連智

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