全國最大 板橋新月旗艦型非營利幼兒園動工

幼兒園一位難求，新北市長侯友宜今天主持板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程動土典禮，除國中校舍改建，更將新建地上3層獨棟幼兒園，校內新月非營利幼兒園擴增為18班規模，可收托400名幼生與2歲專班幼童，成為全國最大的旗艦型非營利幼兒園。

新北教育局也在板橋浮洲親民公園文教用地規畫另座18班收托400人的旗艦型非營利幼兒園，預計年底前完成招標。

侯友宜致詞時表示，新北市重視教育建設，本次興建工程總經費達4.4億元，由市府編列3.9億元預算及教育部補助5451萬元，拆除板橋國中老舊校舍，將新建地上3層幼兒園園舍及地上5層國中校舍各1棟，由於沒有地下工程，全案預計於2025年就能5月完工。

侯友宜表示，明年5月工程完工後，8月底前完成驗收，9月就能夠招生，他也要求學校盡早開始招生事宜，提供更優質、永續的學習環境，同時也兼顧板橋在地民眾托育需求，校內新月非營利幼兒園也可由7班擴增成18班規模，成為新北最大、全國最大的旗艦型非營利幼兒園。

新北市教育局指出，板橋國中新建校舍採用「回」字型動線規劃，可獨立分區幼兒園與國中部，並將「環保永續」精神融入校園建築，完工後預計取得銀級綠建築標章，營造永續校園。

幼兒園設計概念以「天空下的樹蔭樂園」為主題，八角樓外觀意象提升幼兒園的趣味性，更規畫樹屋遊戲場、親子多功能活動室及天空運動場等空間，可結合幼兒園課程多元使用，完工後將可收托400名幼生，包含4班2歲專班。

板橋國中校長謝承殷表示，本次新建工程結合藝術課程，與文化局攜手合作，以「環境美化共創」為主題，邀請板橋435藝文特區進駐藝術家游雅蘭與學校師生共同創作，實際操作版畫滾墨調色，並將學生作品匯集印製為豐富多彩的帆布作品懸掛於施工圍牆，在新建工程裡留下學習紀錄。

教育局表示，新北市致力於優化托育環境，公共化幼兒園自2019年至2023年已增設211班，增加收托5444名幼生，公共化幼兒園收托數居全國之冠，未來也將持續活化學校餘裕教室及爭取民間公益捐贈空間，逐年增設公共化幼兒園，讓幼兒就學在地化，普及化，實踐照顧幼兒、減輕家長負擔之效益。

教育局幼兒教育科長陳沛雯表示，本次新月幼兒園最大特色是獨棟建築，建築設計會融入課程，因為沒有地下室結構，明年就能夠完工。

陳沛雯指出，目前教育局也在板橋浮洲親民公園的文教用地，規畫板橋另一座旗艦型非營利幼兒園，規模同樣達18班，可招收400人，目前仍在前置作業，希望今年底能夠完成招標。