準公幼熱落 彰化私立幼兒園經營壓力大6家歇業

政府力推公共化及準公共化幼兒園，私立幼兒園經營面臨壓力，彰化縣統計疫情過後這兩年已有6園歇業，其中還有2家為已加入準公共化的幼兒園，有的因租約到期，也有不堪業務虧損、生員減少等問題選擇退場。有私幼業者說，未來私幼發展兩極，經營不善恐怕就得選擇歇業或加入準公共化系統，疫情這幾年生育率更是明顯下降，今年將唸小班的生員大幅下降，園所持續面臨招生壓力。

彰化縣幼兒園目前有348所，近期6家退場的幼兒園中有4所在彰化市，1所在大村、1所在永靖，縣府教育處說，雖有退場園所，但仍有新設的私立幼兒園，選擇關閉的幼兒園須提前提出學生、老師的安置計畫，不是說關就關。

劍橋社會關懷協會理事長黃明昌經營私立幼兒園與非營利幼兒園，他指出，政府為近年提升公幼教師的薪資，現在非營利幼兒園中沒有經驗的幼教老師起薪大約3.9萬元，這幾年漲幅約3成多，若私立幼兒園沒有跟著調高薪資，很難聘到或留下優良師資，這也是私立經營者的壓力。

彰化準公共化幼兒園的數量逐年增加，目前已有131園，已占全縣幼兒園五成，黃明昌表示，私幼的課程安排較能符合家長需求，公幼及準公幼則是學者教授取向，各有需求，有些高端、連鎖私立幼兒園仍走自己的路，不怕招不到學生，但未能做出口碑的園所可能得進到準公共化幼兒園的市場才能生存，但準公幼越來越多也是另一場競爭。

彰化友善教育公益協會理事長黃淑幸指出，少子化下即便是現在很受歡迎的非營利幼兒園也有城鄉差距，非都會區的學校也可能招不滿；但無論公私立師資人力都是關鍵，現在有不少培訓課程，就是希望提升教師能力。