校園割頸案教育部擬校安新制 全教產批這原因不裝安檢門、金屬探測器

因應新北市某國中的校園割頸案，教育部修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項。但全教產指出，新版法條中仍未見專職的輔導管教人員，且教育部研擬的「校園安全檢查操作手冊」，因缺經費所以並未載入安檢門、金屬探測器等安檢設備。

全教產日前就不斷主張應在校園安裝安檢門、金屬探測器，昨天教育部召開「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」諮詢會議，會中教育部提出制定「校園安全檢查操作手冊」，但手冊內針對安全檢査的設備卻未有安檢門等，只有錄影設備、檢查籃、保管登記簿。林碩杰認為，這些仍無法阻擋彈簧刀再入校園。

林碩杰表示，針對用安檢門、金屬探測器無差別檢查的提議，教育部曾表示無經費，但也應讓各級學校視其特性自行設置，「紐約市已在做，台灣不能做嗎？」

此外，林碩杰點出，手冊中要學生「自行繳交」、「自行翻動」、「自行取出或開啟」、「查獲違法（禁）物品時，應立即封存，並請受檢學生簽名」簡直是天方夜譚，而「將學生先行帶離現場，安撫學生情緒並輔導」，若學生說是老師栽贓時怎麼辦呢？

林碩杰建議，教育部應聘任專職輔導管教人員，作為教官退出校園後的替代方案，不該把責任全部都推給教師。他強調此次教育部修法純是為了應付新北割頸案的社會壓力，卻仍無法阻擋彈簧刀再入校園外，呼籲修法讓專職人員負責管教，讓老師回歸教室、專注教學。