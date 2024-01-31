快訊

久咳不癒何時該就醫？實證建議咳嗽初期可用「這兩物」緩解

溫翠蘋驚爆遭丈夫街頭狂踹 疑發文對外求救「好像快死了」

推黃珊珊參選立法院長 黃國昌：若需第2輪投票 民眾黨8成員將不參與

校園割頸案教育部擬校安新制 全教產批這原因不裝安檢門、金屬探測器

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
因應新北市某國中的校園割頸案，教育部修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項。本報資料照片
因應新北市某國中的校園割頸案，教育部修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項。本報資料照片

因應新北市某國中的校園割頸案，教育部修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項。但全教產指出，新版法條中仍未見專職的輔導管教人員，且教育部研擬的「校園安全檢查操作手冊」，因缺經費所以並未載入安檢門、金屬探測器等安檢設備。

全教產日前就不斷主張應在校園安裝安檢門、金屬探測器，昨天教育部召開「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」諮詢會議，會中教育部提出制定「校園安全檢查操作手冊」，但手冊內針對安全檢査的設備卻未有安檢門等，只有錄影設備、檢查籃、保管登記簿。林碩杰認為，這些仍無法阻擋彈簧刀再入校園。

林碩杰表示，針對用安檢門、金屬探測器無差別檢查的提議，教育部曾表示無經費，但也應讓各級學校視其特性自行設置，「紐約市已在做，台灣不能做嗎？」

此外，林碩杰點出，手冊中要學生「自行繳交」、「自行翻動」、「自行取出或開啟」、「查獲違法（禁）物品時，應立即封存，並請受檢學生簽名」簡直是天方夜譚，而「將學生先行帶離現場，安撫學生情緒並輔導」，若學生說是老師栽贓時怎麼辦呢？

林碩杰建議，教育部應聘任專職輔導管教人員，作為教官退出校園後的替代方案，不該把責任全部都推給教師。他強調此次教育部修法純是為了應付新北割頸案的社會壓力，卻仍無法阻擋彈簧刀再入校園外，呼籲修法讓專職人員負責管教，讓老師回歸教室、專注教學。

校園安全 教育部 安檢

延伸閱讀

赴割頸受害國三生告別式 潘文忠：新學期前公布校安辦法

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

影／割頸案超過20天 國中生媽媽每日淚洗面吐露心聲「好想你」

游毓蘭：范雲擴大校安破口 民進黨竟還提名下屆不分區

相關新聞

調查小組用刑法判教師不適任 教師反彈：那是司法官該做的

近年不適任教師案件大增，有教師指出，案件調查小組成員在接受調查員培訓時，被教導說可用「刑法」來判斷教師行為，導致老師搜查...

高中生百大熱門科系 建築醫藥學群最獲關注 台大成大入榜最多

升學輔導平台大學問統計後台網站資訊，發現今年高中生和師長關注的百大熱門科系當中，普通大學共計88個科系、科大則有12個系...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

扎根學子健康識能 新北電競王2大賽事挑戰百萬獎金

新北衛生局與教育局2013年起舉辦新北健康小學堂，2021年轉型為健康識能競賽「新北電競王」，今年導入「我的餐盤」均衡飲...

校園割頸案教育部擬校安新制 全教產批這原因不裝安檢門、金屬探測器

因應新北市某國中的校園割頸案，教育部修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項。但全教產指出，新版法條中仍未見專職的輔導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。