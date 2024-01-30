高中生百大熱門科系 建築醫藥學群最獲關注 台大成大入榜最多

升學輔導平台大學問統計後台網站資訊，發現今年高中生和師長關注的百大熱門科系當中，普通大學共計88個科系、科大則有12個系，入榜最多的科系學群為建築與設計學群，其次為醫藥衛生學群、社會與心理學群；入榜最多的大學為台大以及成大。

大學問統計去年2月1日至今年1月3日間，來自416萬不重複使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個校系中統計到訪者點閱最高、學生最關注的校系，選出2024百大科系排行。

大學問統計，今年入榜科系最多的大學仍為台大和成大，入榜科系也同步增加，台大從去年8個增為12個系；成大則從7個增為8個系。值得一提的是，私校龍頭輔仁大學入榜6系為私校中最高，且學校科系排名攀升，評估和112學年分發入學招生率100%有關。

此外，今年政大、台師大也分別各有5系入榜，其中政大韓文系從去年的71名攀升至54名，也是外語學群唯一進入前一百名的科系，可見想學韓語的學生仍不減。

統計也指出，大學18學群中，入榜最多的查詢科系為建築與設計學群21系、醫藥衛生學群18系、社會與心理學群14系，以及法政學群11系。建築與設計學群從去年的入榜18系增為21系，醫藥與衛生學群則從17系增為18系。

大學問執行長魏佳卉認為，評估是一類組相關科系不多，加上設計系涵蓋層面廣，因此學生更傾向藉由搜尋理解；相較之下，電資相關學群則因選擇性多，學生選填志願時多會依照能力做選擇。

另外，由於今年起私立大專校院學雜費補助措施上路，老牌私立大學招牌科系如東吳法律、輔大織品、東海建築、中國醫中醫系等也獲得學生關注入榜；少子化則帶動的寵物熱潮，也讓台大獸醫、嘉大獸醫都獲得關注。

魏佳卉指出，綜觀今年學生的查詢趨勢，先公後私、先普大後科大的趨勢仍明顯，且學生多青睞可考取證照的相關科系，如醫藥衛生學群等相關科系。再者，國防軍校等體系則關注度不如從前，評估可能和學生認為局勢動盪有關。