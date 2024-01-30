學倫案審理修正 最快下月公布

近年發生多起政治人物論文抄襲案，去年有大學校長在會議上提案，建議教育部修正相關辦法，將學術倫理案件審理區分為「審議決定、專業調查」兩階段；教育部高教司長朱俊彰日前表示，已完成修正條文，待與大學端確認後，最快下個月公布。

國立大學校院協會等四大協進會，去年提案建議修正「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，將學倫案件審理區分為「審議決定、專業調查」兩階段。

朱俊彰說，去年委託國立大學校院協會，針對學術倫理處理程序，徵詢各大學意見，私立大學校院協進會則研究碩士學位，並於六月的教務主管會議上簡報。教育部已完成「專科以上學校學術倫理案件處理原則」的修正條文，近期會和協進會、大學代表討論是否有窒礙難行的部分，最快下個月公布條文；若作法上有涉及大學專業自主，則會用「建議」方式供大學參考。

朱俊彰解釋，未來學校在處理學倫案時，將分兩個程序，首先是建立常設、公開的審定委員會，專責審理學位論文涉及學術倫理案件，其次為設立校級委員會。

至於是否公開學倫案調查結果，因有些學校公開檢舉案結果，有些學校個別通知兩造當事人，教育部認為應有共通性默契和原則，會請協進再研究。