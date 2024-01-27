捐款私校可全額抵稅 教部將修法

現行規定，若個人或企業要捐款給私立大學，僅能扣除稅額三成五至七成不等，但捐給國立大學卻能百分之百扣抵，導致民間多傾向捐給國立大學，私立大學捐款稀缺。私立科大協進會等團體昨在大學校長會議上再度倡議，要求個人或企業捐款私校，比照捐款公立學校百分之百認列扣除額。

對此，教育部長潘文忠允諾，指行政院已開會研商並取得共識，支持透過興學基金會捐款私校可認列百分之百扣除額，新會期盼加速修法。

台北城市科大昨在大學校長會議上提案指出，個人或事業單位捐款給公立學校，都可獲得百分之百認列扣除額，但若是捐給私校，認列扣除額卻僅百分之七十、百分之卅五，再加上公私校教育資源差異大，制度設計不公恐使私校處境更不利，更可能差別待遇私校生。呼籲教育部修法，讓個人或事業無論捐款給公、私立學校，認列扣除額能一致。

實際上，由於過去曾發生有心人士利用私校逃漏稅等弊端，導致捐款私校限制較多，即便私校已爭取多年，但教育部多以不合所得稅法帶過。教育部近年更另成立興學基金會，民間可透過基金會捐款私校。

教育部高教司長朱俊彰表示，未來修法，條文還必須和私校協進會等再討論，看如何簡化程序，不讓受贈大學等太久，或研議強化監管機制，如捐款應用是否需符合教育目標等。潘文忠也指出，經和財政部等單位討論，認為修正私校法較容易執行，盼新會期能加速修法、新國會能一同支持。

對於私校爭取多年終獲得進展，龍華科大校長葛自祥表示，捐款給公私立學校認列扣除額應一致，才能讓私校有更多機會引入外部資源，也讓各界更願意投資私校。

不只私校樂見，台大校長陳文章也說，學校經費主要來源為學雜費、產學合作與捐款。現行學雜費已凍漲，產學合作可能效益有限或遇上瓶頸，私校經營愈發困難，多只能仰賴外界捐款，支持捐款私校也能百分之百認列扣除額，畢竟公私立學雜費差距已盡量齊平，認列也應一致。