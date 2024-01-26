終於過關！捐款私校可100%抵稅 教育部新會期啟動修法

教育部今天於台中舉行113大學校長會議，私立科大協進會等團體再倡議，要求政府應比照個人或事業對公立學校捐款，100%認列扣除額。教育部長潘文忠則於會上承諾，已接獲私校端多次反映，希望於接受個人、企業捐款時公私立學校標準能公平一致，近期行政院已開會研商，支持「透過興學基金會捐款私校可認列100%扣除額」，希望新會期加速修法。

私立大學協進會先前已倡議多時，本報前年也曾報導，根據現行規定，若民間機構要捐款給私立大學，只能扣除稅額20%，但捐給國立大學則能100%扣抵，因此站在節稅角度，都讓民間企業更傾向捐給國立大學，也讓私立大學捐款稀缺，呼籲教育部正視、修正相關法源。

大學校長會議第二天，台北城市科技大學提案，希望教育部提出私立學校法第62條、所得稅法第17條和第36條的修法建議，讓個人或事業無論捐款給公立和私立學校，認列扣除額能一致。

城市科大提案內容指出，個人或事業若捐款給私校的認列扣除額分別為70%、35%，又公私校獲得的教育資源差異已大，制度設計恐使私校處境更不利，民間更傾向捐款予公立學校，認為兩者不應有差別待遇。

潘文忠則回應，近年已持續和私立大學、財政部等相關單位討論，若要修法，回歸私立學校法處理應比較簡單。又近期行政院已召開會議會商，確定取得共識，教育部支持「透過興學基金會捐款私校可認列100%扣除額」，希望新會期能加速修法，也盼新國會能一同支持。

龍華科大校長葛自祥也指出，一直以來都希望教育部修法，捐款給公私立學校的認列扣除額能一致，讓資源匱乏的私校能有更多引入外部資源的機會，也讓各界更願意把經費投資在私校上。

不只私立學校樂見，台大校長陳文章也於會後表示，學校經費主要來源為學雜費、產學合作與捐款，由於現行學雜費已凍漲，產學合作則可能效益有限、遇上瓶頸，私校經營愈來愈困難，唯一能著墨的就是仰賴外界捐款，因此個人支持捐款私校，也可以100%認列所得稅扣除額，畢竟公私立學雜費差距已盡量齊平，捐款認列也應該一致。