護理師缺口恐達2.4萬 專科學校爭取擴大護理招生名額

教育部今天舉行113年全國大學校長會議，專科教育學校聯盟提案，建請教育部擴大五專招生名額，以解決國內護理人員人力不足的困境。學校端指出，國內現有的護理專科學校招生率佳，希望擴大招生名額，鼓勵有志學生投入，也希望職場一同改善護理師血汗高工時的困境，共同努力。

國家衛生研究院推估，今年國內護理師將短缺1.5萬至2.4萬人，護理師人力告急，專科教育學校聯盟於大學校長會議時提案，指五專護理科歷史悠久，學校設備、師資均佳，比新設的大學護理科系培育護理師更具擴充性和立即性，因此建議擴充五專招生名額，如學校有寄存，可先恢復名額；或於專科學校總量管制內，准予調整名額至護理科招生。

專科學校教育聯盟理事長黃柏翔表示，依照目前護理荒狀況，專科學校也認為「5+2」方案，五年技專後再讀二年二技，能增加五專學生就業率，若再搭配擴大五專招生名額，應能緩解缺人的燃眉之急。

黃柏翔也指出，102、107年都曾和部分團體論戰，五專也曾對外呼籲，不要陷於護理人才培育必須仰賴「學士」的論述，只要學生考到護理師執照就是獲得專業技術認可，就不應再區分其是大學或專科畢業，「這之中不應該有迷思。」且聯盟了解，無論大、小院乃至於診所，都非常滿意五專學生表現。

一名在場的專科校長表示，五專生考照率很好，但重點在於很多學生護理專科畢業但不願當護理師，「我認為這是資方的問題。」在於護理師勞動環境不佳，學生寧可轉作長照。但護理專科學校歷來招生佳，本次訴求，是希望提升招生名額，也希望衛福部等一同努力，改善護理師職場狀況，年輕人才會願意投入。

教育部技職司長楊玉惠則回應，針對護理人力缺口，衛福部已提出12項調整措施，如護理師考試每年再增一次，協助非應屆學生取的護理師執照。但護理專科學校培育學生多，學校考照率卻不一，現階段還是希望提升考照率，學校端再透過產攜制度兼顧就學、就業，再增加招生名額才會有所突破。