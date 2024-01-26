教授低薪高教陷人才危機 大學拋「公校法人化」構想

教育部今天在台中舉行大學校長會議。國立科技大學校院協會提案，大學教師薪資待遇難和國際高教以及國內產業界競爭，建議應成立跨部會專案小組，解決高教人才危機。雲科大校長楊能舒表示，體制內改善效益緩慢，若落實如法人化等體制外方式，則學校多不見得能接受，但相信高等教育有無限可能，「很多事應該想一想、改一改。」

中研院長廖俊智去年3月在立法院指出，台灣正面臨博士班誘因、教授待遇、退休所得「三偏低」劣勢，不利國際競爭。大學教師薪資無法與產業薪資競爭，使得願意讀博士、從事大學教職的人數銳減，讀完博士願留在大學任教者也屈指可數，嚴重影響人才培育。

楊能舒表示，國內狀況是教授薪資水準不到國外大的學一半，也無法和產業競爭，薪資問題是政策問題，但即便是政策問題也不好解決，「體制內做就是很緩慢。」但若台灣的公立大學走向法人化，教育部勢必要放鬆會計、人事、生源等控制，也代表再無公私立之別，「大家受得了嗎？」除非有勇氣，共同決議一起走向法人化。

楊能舒說，若想於體制內解決低薪問題，到本世紀結束恐怕問題都還存在，但相信高等教育有無限的可能，「很多事應該想一想、改一改。」

國立科大校院協會認為，大學教師學術研究費、教師俸點、彈性薪資等，應由全國大學校長會議具體作出建議，由教育部向府院反應，並成立跨部會專案小組研議，才能解決高教人才危機。

高教司副處長吳迪文表示，大專校院教師薪資包括本薪、年功、學術研究加給，本薪和公務員連動，但近年已嘗試公教分離，教師學術研究加給可單獨研議，因此近年陸續給予10%、15%加薪，已和公務員脫鉤，未來會持續朝該方面努力。

教育部長潘文忠表示，112年府院已經責成教育部和國科會，提出教研人員待遇提升計畫，調升薪資待遇，並由教育部補助調薪差額，亦透過獎補助機制協助私立學校，「相信大家的期待會愈來愈高。」該議案就不作成決議，但教育部會繼續努力。