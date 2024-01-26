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割頸案國三生告別式 父誓討公道

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北報導
新北市校園割頸案家屬昨在板橋殯儀館辦家祭、公祭，死者同學、好友均到場送他最一程，在遺體送往火化時，施放氣球祝福他向高處飛揚。記者杜建重／攝影
新北市校園割頸案家屬昨在板橋殯儀館辦家祭、公祭，死者同學、好友均到場送他最一程，在遺體送往火化時，施放氣球祝福他向高處飛揚。記者杜建重／攝影

新北市校園割頸案受害家屬昨在板橋殯儀館辦家祭及公祭，死者父親哽咽念出追思文，並盼法院嚴判，為兒子伸張正義，不要讓「年齡」導致司法成為一座失衡的天秤，因年紀較小一再被保護，盼「殺人償命、速審重判」。

昨告別式上，同學施放氣球，祝福被害者向高處飛揚，校長也在奠禮會場頒發特殊的畢業證書給家屬，現場曝光死者生前最後作品「家庭樹」，手繪的大樹寫下家中的八名成員，對家人關愛表露無遺，場面令人鼻酸。

死者父親哽咽表示，常跟兒子說做人須明辨是非對錯，「造成你因此而命喪黃泉，有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了？」但事已至此，他會為兒子討回公道。

死者父親說，常在想，若當時無教唆者，事情是不是就不會發生，教唆者的罪責不該比照殺人者嗎？教唆者的惡行難道不應受到法律嚴懲嗎？這些人留在一般學校中，無疑是不定時炸彈，盼用孩子血淋淋的教訓，喚起大眾關注司法重大刑事案件機制。

修訂校安辦法 下學期上路

教育部將修訂「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，預計二月七日前完成指引範本，趕在下學期上路。修訂草案擬新增教師「阻卻違法」事由，讓老師遇到學生攻擊、自傷，採取必要強制措施時不用怕被告。

新北教育產業工會理事長吳添寶說，這次修法增加老師管教動力；全國家長會長聯盟理事長張哲維則說，也要考量老師會不會害怕去管教學生，憂心就算輔管辦法修再好，中介輔導單位若沒有主導機制，學校通報出去，各機關恐會互推皮球、各自為政。

殺人

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