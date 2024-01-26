學生舉報師生戀 遭曝光逼撤案

台北市某高中合球隊教練與女學生發生「師生戀」，學生向教育局檢舉，但當天總教練等人就掌握檢舉案號、內容，還逼學生撤案，校內老師更對學生冷言冷語，儼然變成另類「校園霸凌」。施壓三人雖停職，但事發二個多月來，至今未查出洩密者。市長蔣萬安要求嚴查、重懲。

教育局說，學生事後被逼撤案，校安室敏感度不足而結案，本月已重啟調查，一個月內調查完畢。

台北市議員簡舒培表示，去年十一月中，學生Ａ中午透過市府網路陳情系統，指控教練與女學生師生戀，當天晚間七時就被總教練要求撤案；學生Ｂ同日以一九九九申訴，隔天總教練與防護員等人再威脅撤案，還說教育局會給學校看是否有撤案。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，這些人並非性平業務窗口，卻清楚掌握資訊，未來學生、市民要如何相信一九九九或網路陳情系統能保護個資？北市府會處理陳情案件？

學生Ａ則提到，自己和同學Ｂ舉報後，都被總教練找去辦公室，要求當天撤案，「他們還要我打電話說自己是惡作劇無聊才舉報」。總教練還公然威脅大家別再搞事，還說「再這樣我真的要殺人了…喔不…是開鍘」。

學生Ｂ難過表示，體育組部分老師看見他會冷嘲熱諷，故意說「我說話要小心一點，不然等一下我也會被舉報」。

同學Ｃ說，總教練等人雖被停職，但仍能在校園內遇到，不少人還被私下叫去問話，也持續處理相關事務，這一切都讓學生感到疑惑，到底調查開始了沒？大家長期受威脅，很擔心老師們在調查後復職，不敢說實話，「這些事情衝擊了我的價值觀」。

教育局副局長陳素慧說，無法容忍有師長威脅學生撤案，聽到學生處境相當痛心，向學生道歉，師生戀及洩密等案會由政風室在一個月內調查完畢。