聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生舉報師生戀 遭曝光逼撤案

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市某高中合球隊教練與女學生發生「師生戀」，學生向教育局檢舉，但當天總教練等人就掌握檢舉案號、內容，還逼學生撤案，校內老師更對學生冷言冷語，儼然變成另類「校園霸凌」。施壓三人雖停職，但事發二個多月來，至今未查出洩密者。市長蔣萬安要求嚴查、重懲。

教育局說，學生事後被逼撤案，校安室敏感度不足而結案，本月已重啟調查，一個月內調查完畢。

台北市議員簡舒培表示，去年十一月中，學生Ａ中午透過市府網路陳情系統，指控教練與女學生師生戀，當天晚間七時就被總教練要求撤案；學生Ｂ同日以一九九九申訴，隔天總教練與防護員等人再威脅撤案，還說教育局會給學校看是否有撤案。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，這些人並非性平業務窗口，卻清楚掌握資訊，未來學生、市民要如何相信一九九九或網路陳情系統能保護個資？北市府會處理陳情案件？

學生Ａ則提到，自己和同學Ｂ舉報後，都被總教練找去辦公室，要求當天撤案，「他們還要我打電話說自己是惡作劇無聊才舉報」。總教練還公然威脅大家別再搞事，還說「再這樣我真的要殺人了…喔不…是開鍘」。

學生Ｂ難過表示，體育組部分老師看見他會冷嘲熱諷，故意說「我說話要小心一點，不然等一下我也會被舉報」。

同學Ｃ說，總教練等人雖被停職，但仍能在校園內遇到，不少人還被私下叫去問話，也持續處理相關事務，這一切都讓學生感到疑惑，到底調查開始了沒？大家長期受威脅，很擔心老師們在調查後復職，不敢說實話，「這些事情衝擊了我的價值觀」。

教育局副局長陳素慧說，無法容忍有師長威脅學生撤案，聽到學生處境相當痛心，向學生道歉，師生戀及洩密等案會由政風室在一個月內調查完畢。

教練 教育局 北市

延伸閱讀

師生戀拖2月才介入？學生舉報還遭洩密恐嚇 北市教育局認：敏感度不足

北市爆師生戀！教練包庇行為誇張 3生忍無可忍檢舉遭師長威脅

模範生疑捲霸凌事件 北市教育局將訂選拔指引最快113學年上路

主動關懷偏鄉弱勢家庭 高市教育局致贈年菜紅包與福袋

相關新聞

割頸案國三生告別式 父誓討公道

新北市校園割頸案受害家屬昨在板橋殯儀館辦家祭及公祭，死者父親哽咽念出追思文，並盼法院嚴判，為兒子伸張正義，不要讓「年齡」...

管中閔曬「相談甚歡」照自豪聊天長處 網驚對方身分大有來頭

台大前校長管中閔今天在臉書發文，透露他日前拜訪書法藝術家杜忠誥，照片可見兩人相談甚歡、仰天大笑，他打趣，「我聊天的長處是...

補40萬勞動缺口 教部估將開116個新型專班、招逾2千人

教育部今天在台中朝陽科大舉行大學校長會議。配合強化人口及移民政策，教育部擴大延攬僑外生留台、留用外國技術人力，盼於203...

大專校院調薪私校盼全額補助 教部：考量預算盡量協助

教育部今天在台中朝陽科大舉行113年全國大專校院校長會議，今年起配合公立大學調薪，若私校比照辦理，將由教育部補助七成，但...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。