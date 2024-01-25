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Prompt成顯學 學者籲：大一國文改革納入AI文本生成

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東海大學校長張國恩指出，AI2.0的年代必須與電腦對話，請電腦協助解決問題，因此，預計Prompt Skill（提示技能）將是學習重點。記者林澔一／攝影
東海大學校長張國恩指出，AI2.0的年代必須與電腦對話，請電腦協助解決問題，因此，預計Prompt Skill（提示技能）將是學習重點。記者林澔一／攝影

教育部今天於台中朝陽科大舉行大學校長會議。東海大學校長張國恩指出，現在是AI2.0的年代，必須與電腦對話，請電腦協助解決問題，因此，預計Prompt Skill（提示技能）將是學習重點，學生都要學會如何基於專業和AI溝通，因此也建議大一中文課應該改革，將寫作力融入AI文本生成。

大學校長會議今下午舉行議題討論，東海大學校長張國恩以「生成式AI對大學教育之衝擊與轉型」為題，他表示，伴隨人工智慧演進和應用，評估現下的AI衝擊不會再有起初這麼可怕，在於應用更簡單，且可應用於非工程面，包括人文社會學科、建築等。

張國恩談到，2016年開始，大學教育逐步從運算思維過渡到AI思維，近年開始，各科系更開始融入AI教學，如將AI列為共同必修課程，並嘗試調整人文社會學科教學內容，進而也思考如何和產業結合、創造融入AI的跨域學程。

張國恩指出，AI2.0的年代，不再是AI取代人力，而是會應用AI的人力取代不會應用者。學習重點應在於重新學習問問題、和AI溝通，才能和電腦對話，請其協助解決問題，預計Prompt Skill將是學習重點，學生都要學會如何基於專業和AI溝通，正確描述問題和規格。

對此，張國恩建議，大一中文課應該要改革，如將傳統的寫作力融入AI文本生成等提示詞教學。以東海大學為例，大一中文課程課名已異動為「敘事與思辨」、「溝通與表達」，並融入AI文本生成課成內容，培養鑑賞力也增加生產力。更要求教師先以身作則，教材等都嘗試用GPT製作。

台南科技大學校長吳誠文則表示，因應趨勢，大學教學莫衷一是，部分教授不允許學生使用生成式AI作業，但也有教授要求一定要學會使用，現在生成式AI取得容易，如GPT4只要付錢即可使用，但也提醒，學生運用生成式AI必須留意其偏見（biase）甚至幻覺（hallucination），如可能拼湊不存在的事物、稱是專家言論但實際為假，甚至虛構事件，「張飛大戰岳飛在GPT的世界是可能的。」

吳誠文指出，未來必須設法去除AI的偏見，資料庫不應都是特定觀點，否則會影響人文學科發展；但如今寫程式也變得容易不少，因此建議自然科學的學生，可用GPT來寫code。

東海大學 大學教育 人力

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