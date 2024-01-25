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模範生疑捲霸凌事件 北市教育局將訂選拔指引最快113學年上路

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市某國小日前爆出涉霸凌學生當選模範生事件，外界質疑選拔標準，教育局長湯志民透露，目前正在研擬「模範生選拔指引」，最快113學年度上路供各校參考。記者洪子凱／攝影
北市某國小日前爆出涉霸凌學生當選模範生事件，外界質疑選拔標準，教育局長湯志民透露，目前正在研擬「模範生選拔指引」，最快113學年度上路供各校參考。記者洪子凱／攝影

北市某國小日前爆出涉霸凌學生當選模範生事件，引發討論。為避免未來發生類似爭議，北市教育局今天透露，目前正在研擬「模範生選拔指引」，最快113學年度上路供各校參考；局長湯志民說，雖做錯事要懲罰，讓學生為自己的行為付出代價，但回歸教育本質，仍應給予學生悔改機會。

台北市某國小日前有學生過往霸凌同學，後續換到新班級，竟被選為「模範生」，相當諷刺，雖然校方尊重各班級自主權，卻仍引發外界質疑模範生選拔標準。教育局當時就表示，學校缺乏模範生遴選委員會機制確有違失，將訂定模範生遴選辦法，討論當選人是否合適。

針對不適合的學生被選為模範生，湯志民表示，模範生是具有表徵性的人物，個人表現或成績並非主要考量，爭議發生後，教育局也調查各校模範生選拔標準，多數學校會參考校內成績、品格，要班級同學、老師提名投票選出。

湯志民指出，教育局基本上不會過度干涉各校選拔標準，模範生不是選一個完美的人，也會有犯錯的時候，他強調犯錯並非不能當模範生，而是學校、老師應給予應有的告誡和懲處，學校可以再給予機會。「周處除三害能不能被接受？放下屠刀能不能成佛？」學生若誠心悔改，想為大家服務，可以隔一個學期、一學年再選，給學生警惕。

湯志民說，該案件是因為爭議行為發生在4年級，到了5年級重新分班經遴選成模範生，目前案件仍在申覆審議，為了避免類似爭議事件再發生，目前正研擬訂立相關指引，供學校參考，最快113學年上路。

國教科長林侑融補充，會參考各界意見，來去研擬相關指引，包含中等學校再109學年曾訂立優良學生選拔標準，包含負責、愛惜生命、獨立思考、團隊合作、友善待人等，也會一併參考。

教育局 湯志民 北市

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