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補40萬勞動缺口 教部估將開116個新型專班、招逾2千人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部鼓勵大專校院設置新型專班。目前預估113學年約可開設116班，普通大學、技專校院各占一半，總計招生2120人。示意圖。本報資料照片
教育部鼓勵大專校院設置新型專班。目前預估113學年約可開設116班，普通大學、技專校院各占一半，總計招生2120人。示意圖。本報資料照片

教育部今天在台中朝陽科大舉行大學校長會議。配合強化人口及移民政策，教育部擴大延攬僑外生留台、留用外國技術人力，盼於2030年補足40萬名外國勞動力。教育部和經濟部推動「促進國際生來台暨留實施計畫」於歐美、新南向國家設置海外基地，今年1月底前完成設置3個海外基地，分別位於越南、印尼、菲律賓，至114年，完成設立5個海外基地。

教育部於去年9月公告，預計投入52億推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，將創設海外基地鼓勵大專校院設置新型專班招生。教育部目前預估，113學年約可開設116班，普通大學、技專校院各佔一半，總計招生2120人。最多為STEM領域93班，其次為半導體15班、金融領域8班。

技職司司長楊玉惠表示，專班開班人數以30人為限，新型專班「不限招生國家」，但以教育部駐外館所推薦國學校為優先對象。今年1月底前完成設置3個海外基地，分別位於越南胡志明市、印尼雅加達，以及菲律賓馬尼拉，並另外在設有河內、泗水、宿霧等據點。

楊玉惠指出，新型專班辦理特色，是由國發基金提供國際生最多2年產學獎助金，並與企業提供國際生生活津貼。

辦理方式上，楊玉惠說，學校可和企業共同招生，由政府提供獎助金，包括一次性來台機票、行政費用，加上第一年上限10萬元學雜非費補助，以及第二年擇優補助上限10萬元學雜費。企業則提供生活津貼、實習崗位、津貼和工作機會。畢業後由企業聘雇為職員，且至少須留台2年，不留台者，則須繳回獎補助款。

楊玉惠表示，新型專班開辦領域包括科學 、技術、工程、數學（STEM）以及金融及半導體相關領域，國內公私立大學只要設有相關系所都能申請辦理，專案輔導學校除外。合作廠商需和學校簽約，承諾提供專班學生就期間每人每月至少1萬元生活津貼，實習期間給予不低於基本工資實習津貼，畢業後優先錄用。

教育部 實習 半導體

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