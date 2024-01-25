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流標多次 新竹市立新竹幼兒園新建工程決標　2年完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「新竹市立新竹幼兒園新建工程」的新校舍，預計增加招收2至3歲幼兒4班（共64人），3至5歲1班（共30人），增加招收人數共94人，加上原有的8班，共可容納312名幼兒就讀。示意圖／新竹市政府提供
「新竹市立新竹幼兒園新建工程」的新校舍，預計增加招收2至3歲幼兒4班（共64人），3至5歲1班（共30人），增加招收人數共94人，加上原有的8班，共可容納312名幼兒就讀。示意圖／新竹市政府提供

新竹市立新竹幼兒園新建工程」先前因新冠肺炎疫情、通貨膨脹、工資上漲等多項問題導致工程發包困難，市府今指出，該工程經多次流標，終於在本月23日決標發包，預計2026年完工啟用；新校舍預計增加招收2至3歲幼兒4班（共64人），3至5歲1班（共30人），增加招收人數共94人，加上原有的8班，共可容納312名幼兒就讀。

教育處指出，新竹市立新竹幼兒園新建工程除碰上疫情、通膨，另有基地腹地狹小及施工動線與鄰房相近且四周緊鄰交通要道等問題，導致施工較一般工程難度高，多重不利因素下影響廠商投標意願，造成工程發包困難，自2022年起歷經四次流標，市府從去年經多次修正、溝通、協調，終於成功發包，新校舍規模相當於國小微型版。

工務處表示，在多方合作努力下，工程終於順利發包，後續將召開施工前協調會議，並密切督導工程進度，期待著未來新建工程完成後，有效提供幼生更優質且多元的學習空間。

市長高虹安表示，市立新竹幼兒園是竹市唯一專設幼兒園，於1923年（大正12年）創園，1940年（昭和15年）遷至現址並於原址進行重建。該園有悠久的歷史脈絡，見證了日治時期迄今竹市驛前大道（現中正路）與北門大街（現北門街）的興替，未來將融入現有人文記憶及與舊城居民建構新的社區關係、導入教育新思潮設計並保有綠肺功能，融合與開創百年新舊元素。

高虹安指出，該案經多次跨局處研議，並經過深入評估後，提高工程經費至3億750萬元，另投入逾1500萬元用於規畫設施和設備，總計整體工程經費逾3億2000萬元。歷經多次修正相關書圖後，克服重重難關，終於在今年1月4日招標後，於23日順利決標。

「新竹市立新竹幼兒園新建工程」的新校舍，預計增加招收2至3歲幼兒4班（共64人），3至5歲1班（共30人），增加招收人數共94人，加上原有的8班，共可容納312名幼兒就讀。示意圖／新竹市政府提供
「新竹市立新竹幼兒園新建工程」的新校舍，預計增加招收2至3歲幼兒4班（共64人），3至5歲1班（共30人），增加招收人數共94人，加上原有的8班，共可容納312名幼兒就讀。示意圖／新竹市政府提供

新竹 幼兒園 高虹安

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