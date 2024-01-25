大專校院調薪私校盼全額補助 教部：考量預算盡量協助

教育部今天在台中朝陽科大舉行113年全國大專校院校長會議，今年起配合公立大學調薪，若私校比照辦理，將由教育部補助七成，但不少私立大學仍呼籲教育部應全額補助。教育部高教司長朱俊彰表示，會考量政府整體預算盡量協助私校，但教育部不只補助調薪，也鼓勵學校新聘教師、辦理彈性薪資，優秀教師一年薪資上看260萬至300萬，和國際齊一。

教育部高教司長朱俊彰今天接受媒體聯訪時表示，事實上，111年大專校院調薪，教育部已補助私校7成，今年也會比照辦理，教育部會考量整體政府預算，盡量協助私立學校。

朱俊彰也說，教育部也不是只給予薪資補助，高教深耕計畫中也鼓勵學校新聘教師，或鼓勵學校運用經費做彈性薪資。高教深耕計畫20%經費學校可用做彈性薪資，根據目前彈性薪資方案，已升等教授或研究員超過5年，每年彈性薪資若超過36萬元；或已升等教授或研究員5年以下，每年彈性薪資超過24萬元，部份會由教育部支應。

朱俊彰指出，由此，教授年薪有機會上看260萬或300萬，可跟國外教師薪資待遇拉齊，甚至是更高。教育部希望多管齊協助，只要預算允許，教育部都會盡量協助。

教育部長潘文忠也細數近期教育政策，高教深耕計畫基於第一期，第二期計畫總經費為五年970億，希望提供大學資源、自主性，但也適度減輕學校的行政負擔。再者，大專校院教授今年起本薪調漲4%，學術研究費也調漲15%，薪資標準跨出一大步，具有指標性意義，「雖然還是不夠。」但對於高教仍是支持和鼓勵。