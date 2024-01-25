學童書包重逾5公斤 學才藝難減壓

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

書包減重」是教育界長期推的減壓運動，北市國小高年級學生書包平均重量逾5公斤，北市教育局昨要求各校，落實每學期前後測書包重量，不超過體重8分之1；有校長表示，學生會上補習班、才藝班，書包裡的東西不一定都是學校用的，教育局也要和家長更努力去溝通。

教育局統計，去年國小學生書包平均重量，低年級最重值為3.48公斤、中年級為4.56公斤、高年級為5.38公斤，根據教育部建議，書包重量不得超過體重8分之1，換算各年級平均體重，低年級書包不得超過3-4公斤、中年級書包不超過4-5公斤、高年級書包不超過5-6公斤。

北市教育局昨辦國小校長會議，局長湯志民要求，各校須落實書包減重，作業量大是書包超重的原因之一，國外很多學生作業量都是1小時內可以完成，或沒有回家作業，除基本練習外，不應給孩子增加過度負擔，不少學生習慣課後參與安親班，各方都會出功課，鼓勵學校與安親班溝通，避免「二次作業」。

國小校長協會理事長、雙蓮國小校長張素花表示，學校老師盡量將回家作業降到最低，校方也會每月固定抽測班級，其實書包超重大多是雙薪家庭孩子要上安親班或才藝課程，背的東西比較多，包含學校、安親班課業、才藝用品等，比較難克服。

延平國小校長陳清義認為，現在才藝課多元，孩子放學可能會去安親班或才藝班，書包裡的東西不是都是學校用的，教育局也要和家長更努力去溝通，「否則校內減重了，卻在其他部分加重」。

國小教育科長林侑融說，教育部1999年就有試辦書包減重，2003年起要求各地方政府研擬相關計畫，除了減少作業量、減少紙本外，也可以教小朋友整理書包、善用置物櫃，將不需要東西放家裡或學校，達到書包減重目標。

林侑融也說，現在書包很多樣化，有些還有許多功能如護頸、護腰，以前還流行過拖式書包，但這些功能恐使書包本身就很重，影響孩子發育，建議用輕量耐用就好，書包減重不只從學校端落實，也要和家長一起努力，書包輕一點，學生也會開心。

書包 減重 安親班

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