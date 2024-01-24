林口康橋管弦樂團結合公益演出 中山堂全場滿座

康橋國際學校林口校區中小學管弦樂團與小學合唱團23日登上國家級場館中山堂舞台。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校林口校區每年舉辦「傳愛在康橋」藝文公演活動，今年不僅延續傳統，更在師生共同努力下，中小學管弦樂團與小學合唱團於本月22日登上國家級場館中山堂舞台，自信地展現學習成果，由指揮家姜智譯指導，演奏多首經典作品，帶來一場震撼人心的音樂盛宴。除了樂團整體表現讓現場聆聽者驚豔不已之外，更重要的是全場聽眾一同見證林口康橋創校六年以來，學生在藝文教育中的蛻變、成長與茁壯。

旋律時而優雅、時而磅礡的樂音交織出層次豐富的聽覺饗宴，身為林口校區藝文教育幕後推手，推廣中心陳慧芬主任說：「學校特聘業界優秀師資引領，管弦樂團一路走來直到登上夢想的中山堂舞台，中小學所有團員的出色表現令人非常感動。」林口康橋秉持適性揚才教學，積極推動藝文教育，學生可依照興趣選擇一人一才藝、多元社團等課程，鼓勵每位學生從熱愛的興趣中建立自律、自動自發的學習態度，喜愛音樂的學生可以善用中學部自主學習時間(MeTime)進行練習，積極參與展演活動更豐富學生的音樂視野及涵養。管弦樂團自2019年成立以來逐步成長，連續三年進入「全國學生音樂比賽」決賽，不斷突破往年競賽中的表現，充分展現出林口康橋推動藝文教育的學習成效。

由指揮家姜智譯指導，自信地展現學習成果，演奏多首經典作品。 圖／康橋國際學校 提供

林口校區簡菲莉總校長表示，管弦樂團釋放情感、展現才華的演奏撼動人心，當學習從校園走入真實世界，學生更能具備迎向未來世界的核心素養，樂團成員未來的音樂表現令人萬分期待，此次用音樂旋律向社會傳遞愛的力量更顯意義。延續該校學生充滿愛心的特質，藉由「傳愛在康橋」登上中山堂此難得展演機會，林口康橋2024年度公演首次結合公益，售票盈餘將捐贈給該學年度行動勸募捐款對象「台灣導盲犬協會」以及「陽光基金會」。在總校長持續鼓勵、支持學生向外傳遞正向能量下，師生響應公益不遺餘力，該校學生大使於去年歲末也自主發起為育幼院孩童舉辦跨校聯合聖誕慈善市集活動，並與新北、桃園、內壢的四所高中，及「扶輪社」、「小美冰淇淋」等知名企業攜手合作，齊心為社會福祉傾注心力。

林口康橋表示，期待以此次中山堂「傳愛在康橋」2024年度公演音樂饗宴為媒介，公益活動能在音符的交融下創造出更強大的效應，發揮改變社會的力量。康橋國際學校林口校區從幼兒園至高中，在一貫化的學制架構下，為學生提供社會、偏鄉、人道服務等多樣公益活動機會，校區內最年幼的幼兒園孩童也以行動勸募方式幫助「由根山居」華光社會福利基金會。透過校內外的公益活動，有助於學生從小學習關懷社會，看見自己與世界的連結，為未來能積極參與社會公益奠定基礎，成為具備同理心、國際觀的世界公民。