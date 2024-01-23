寒流來襲多所學校放低溫假 未來怎因應？教長潘文忠給答案

教育部長潘文忠今接受媒體聯訪，談及因應寒流來襲的「低溫假」，他認為未來應因地制宜制定規範。針對校園安全相關規定，潘文忠表示工作小組正在密集討論，並會檢視各界關心的家庭教養問題，提供親師合作的指引。

因應寒流來襲，有數所學校宣布放「低溫假」。對此，潘文忠今日受訪時表示，氣候、溫度變化需要專業評估，過去颱風是因地制宜，這次的低溫來的匆忙，專業的主管機關未來可以討論，氣候的變化如果影響學生上課或是通勤安全，應該要因地制宜制定規範。

新北割喉案發生後，教育部邀請家長、校長、教師等相關教育團體共同組成工作小組，密集討論修改教師輔導與管教學生辦法，潘文忠表示，小組有詳細探討高關懷學生定義、安全檢查作業程序等議題。

針對各界關心要讓家庭更加參與孩子的教養，潘文忠說明，目前工作小組正在逐步整理相關條文，也希望在近期整理意見，在新的學期將注意事項與指引函知縣市和學校。潘文忠表示，在兒童及少年福利與權益保障法、兒童及少年福利與權益保障法有家長教養責任的相關規定，未來可能可以和學校對接，在指引中將會討論學校如何執行親師合作。

除此之外，學校和各地方政府會積極盤點中介教育資源，潘文忠希望未來高關懷學生在經過評估之後，能在更適合的情境之下，順利返回學校接受教育，且學校有充分準備給學生更多教育跟支持。