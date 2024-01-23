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耗資逾9億！北市忠義國小轉型全台首座0-12歲蒙特梭利實驗教育基地

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市府跨局處建設的忠義教育社福園區工程在今天舉行上粱典禮，預計明年2月完工，校方表示，新學年預計招收2班共50人，目標全校學生300人邁進。記者洪子凱／攝影
台北市府跨局處建設的忠義教育社福園區工程在今天舉行上粱典禮，預計明年2月完工，校方表示，新學年預計招收2班共50人，目標全校學生300人邁進。記者洪子凱／攝影

耗資逾9億，由台北市府跨局處建設的忠義教育社福園區工程在今天舉行上粱典禮，市府表示，忠義國小預計今年8月揭牌轉型成蒙特梭利實驗教育學校，該處將成為全國第一座0-12歲跨學層蒙特梭利實驗教育基地。校方表示，新學年預計招收2班共50人，目標全校學生300人邁進。

校方表示，忠義國小預計今年8月揭牌轉型成蒙特梭利實驗教育學校，未來北市第一所公立蒙特梭利教育的萬華幼兒園，也將進駐園區，未來將成為全國第一座0-12歲跨學層蒙特梭利實驗教育基地，均衡區域性教育資源，增進北市教育選擇權。

回顧忠義國小經歷廢校爭議、社區再造等契機的蛻變過程，今成為帶動南機場社區發展的中心，也是北市教育結合社福與交通建設重大教育理想實現，副秘書長林哲宏表示，此工程經費約9.8億，2018年經市議會通過，2020年拆除部分舊有校舍、2022年動工，期間還遭遇新冠肺炎疫情缺工缺料，到如今上樑，預計明年2月完工啟用。

校長黃志勇表示，目前全校學生數為113位，之後將有10位學生畢業，新學年將招生2班、共50位新生，預期未來以全校300位學生的目標前進，未來新大樓落成後，教室是新世代學習空間，符合學生學習需求。此外，綜合教學大樓及社福大樓皆設有門禁管控，不讓學生隨意穿越，僅有發生緊急狀況時，門禁才會解除。

黃智勇說，因為與社福大樓結合，未來也會規畫跟老人共學共餐課程，例如共餐、表演等，為孩子打造全齡學習課程。

北市 新冠肺炎 南機場

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