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校園暴力增6成 教團籲推親職假

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
新北市國中生割頸命案後，暴露校園長期缺乏處理校安事件人力。示意圖／聯合報系資料照
新北市國中生割頸命案後，暴露校園長期缺乏處理校安事件人力。示意圖／聯合報系資料照

新北國中割喉案，暴露校園長期缺乏處理校安事件人力，根據教育部統計，去年校園暴力偏差行為逾二點七萬件，比前年增加六成，其中增加幅度最大的是國小暴力事件跟行為偏差事件，增加九成四之多。全教總表示，校園安全需要親師合作，建議修正兒少法，針對難以管教的學生，課予家長管教義務。

全教總理事長侯俊良表示，已於公共政策網路參與平台正式提案建議修法，由行政機關以行政罰方式強制家長須參與親職教育講習或課予罰鍰。提案才放上去不到三天，已有三千多人附議。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，根據警政署統計，近十年來，每十萬人口中少年犯罪增加百分之四十七，教育部最新公布的資料也顯示，去年校園暴力偏差行為有二萬七五一一件，較前年增加六成，增幅最大的是國小暴力事件跟行為偏差事件，增加九成四，兒少保護事件增加五成五，國中暴力事件也增加五成八。

王瀚陽表示，上述數據顯示，新北國中割喉案不是個案，而是當今危急狀況。暴力事件愈來愈年輕化，社會安全網跟制度要調整策略，並增加主動預防的概念。

全教總理事長侯俊良表示，校園安全需要親師合作、政府支持，才能預防憾事發生，主張強化家長管教義務。

除了推動兒少福利與權益保障法修法外，侯俊良表示，罰鍰是最後防線，也應給予家庭協助。因此應推動有給薪的親職假，讓家長在拚經濟之餘也能顧孩子，並積極協助弱勢家庭提供親職教育服務，提升家庭教育功能。

校園安全 全教總

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