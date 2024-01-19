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竹北市文興國中預定進度超前11％ 113學年度招生入學

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天前往現場會勘，了解工程進度及未來國中、高中的校舍配置。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今天前往現場會勘，了解工程進度及未來國中、高中的校舍配置。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市人口不斷成長，為滿足學生就近入學的需求，新竹縣政府積極興建學校，縣立文興國中校舍新建工程於去年6月28日動土，預計113學年度招收國中一年級新生，新竹縣長楊文科今天前往現場會勘，了解工程進度及未來國中、高中的校舍配置。目前興建進度超前11％，工程如期如質進行，未來國中部將有48班的量體，並預計116學年度改制為完全中學，高中部則預計有18班。

文興國中位於竹北市東區，與文興非營利幼兒園為鄰，與甫動土的文興國小也僅有一個路口之隔，鄰近還有新竹生物醫學園區，地理位置便利。楊文科表示，竹北市人口快速增加，為因應學生數成長，他任內積極爭取經費，興建新校及擴校，其中文興國中為他任內第3所動土的新校，今年1月15日動土的文興國小則為第5所，展現縣府積極推動學生就近入學的決心。

楊文科表示，今天到場目的除了掌握文興國中校舍進度，還有高中部的位置，他感謝營造單位的努力，讓第一期校舍今年即可招生。文興高中的建築物目前已經完成都審變更，校舍各個建築物也會按照計畫興建，他也謝謝工務處的努力，掌握工程進度及品質，也期望降低民眾的擔心，各校興建進度都會按照既定計畫推動。

教育局長楊郡慈表示，目前國中部大樓已經在進行一樓的工程，預計過年後將開始二樓工程，文興國中會在113年學年度招生，為總量管制學校，並與東興國中、六家高中國中部為共同學區，而共同學區的相關規則以及總量管制新生登記程序可上教育局網站查詢。

此外，文興國中的國中部預計有48班，在116學年度改制為完全中學，高中部則為18班，校園配置專科教室、活動中心及操場，也會逐一按照進度興建，未來完工後，文興非營利幼兒園、文興國小、文興國中及高中，將形成整體K-12的教育階段，完整培育未來需要的人才。

文興國中校舍委託林威政建築師事務所、華盛營建工程股份有限公司興建，校舍設計為曲線帶狀的建築，創造流動空間體驗，中庭具多層次變化，孕育校內絕佳休憩與閱讀空間，加上綠籬圍繞，連結與社區共榮的校園運動空間。

縣立文興國中校舍新建工程於去年6月28日動土，預計113學年度招收國中一年級新生。記者郭政芬／攝影
縣立文興國中校舍新建工程於去年6月28日動土，預計113學年度招收國中一年級新生。記者郭政芬／攝影
未來國中部將有48班的量體，並預計116學年度改制為完全中學，高中部則預計有18班，期望能順利完工。記者郭政芬／攝影
未來國中部將有48班的量體，並預計116學年度改制為完全中學，高中部則預計有18班，期望能順利完工。記者郭政芬／攝影
目前興建進度超前11％，工程如期如質進行。記者郭政芬／攝影
目前興建進度超前11％，工程如期如質進行。記者郭政芬／攝影

建築師 新竹 楊文科

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