國中暴力事件增六成 全教總：應修法課予家長管教義務

新北市國中割喉案，暴露校園長期缺乏處理校安事件人力，全教總今天召開記者會，建議修正兒童及少年福利與權益保障法，並由行政機關以行政罰方式強制家長須參與親職教育講習或課予罰鍰，落實國民教育法家長應承擔輔導子女的責任。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，根據警政署統計，近十年來，每十萬人口中少年犯罪增加47%，教育部本月16日公布的資料也顯示，2023年校園暴力偏差行為有27511件，增加60%，增加幅度最大的更是國小暴力事件跟行為偏差事件，增加94%，兒少保護事件增加55%，國中暴力事件增加8339件。

王瀚陽表示，上述數據顯示，新北割喉案的郭姓少年不是個案，而是當今危急狀況。暴力事件越來越年輕化，社會安全網跟制度要調整策略，並增加主動預防的概念。

全教總理事長侯俊良表示，已於公共政策網路參與平台「提點子」正式提出建議修正兒童及少年福利與權益保障法，針對難以管教的學生，課予家長管教義務。才放上去不到三天，就已經有3千多人附議。建構親師協力，共同改善學生偏差行為，才是減少校安事件，完整社會安全網的真正解方。

除了推動兒少福利與權益保障法修法之外，侯俊良表示，罰鍰是最後防線，也應該要給予家庭協助。因此應推動有給薪的親職假，讓家長在拚經濟之餘也能顧孩子，並積極協助弱勢家庭提供親職教育服務，提升家庭教育功能。