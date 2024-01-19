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幸福！中部這所大學比照軍公教調薪4% 約聘人員已調薪15.74%

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
弘光科技大學今年比照軍公教調薪4%，令教職員相當振奮。圖／弘光科技大學提供
弘光科技大學今年比照軍公教調薪4%，令教職員相當振奮。圖／弘光科技大學提供

中部幸福大學！弘光科技大學今年起配合行政院軍公教調薪政策，教師（含專案教師）本俸調升 4%、學術研究費調升 15%，專任職員工本俸及工作補助費均調升 4%。弘光科大發言人、副校長張聰民表示，董事會肯定全校教職員工的努力與打拼，一向大力支持調薪方案，弘光去年8月起已調高約聘人員薪資，平均調薪幅度為15.74%。

弘光科技大學董事會感謝全校教職員工為校付出的努力與打拼，用調薪具體展現，於本月10日公告2024年度調薪案，並追溯自2024年1月1日起適用。

助理教授以上教師（含專案教師）本俸調升 4%、學術研究費調升 15%，講師（含專案教師）、舊制助教、實習指導教師及約聘實習指導教師本俸及學術研究費均調升 4%，專任職員工本俸及工作補助費均調升 4%。為兼顧兼任教師權益，也依教育部標準，調升兼任教師鐘點費。

張聰民表示，在政府宣布調薪前，弘光科大便進行兩波定額調薪，為激勵新制薪資人員，於2022年8月起，依照條件與績效，增加核給「績效津貼」，每月支給2000元至4000元，111學年度有26位員工受獎勵，112學年度更增加至36位同仁。

另外，去年8月起又調高約聘人員薪資，依學歷核薪，每人每月平均調增薪資4887元，平均調薪幅度為15.74%，共34名約聘人員受惠。

兼任教師 薪資 績效

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