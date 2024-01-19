新聞眼／撒錢猛衝量 壞了幼教品質

為了搶救生育率，改善公共托育量不足的問題，總統當選人賴清德擔任行政院長時，複製其私幼公共化的「台南經驗」，推出準公共幼兒園，不過，六年豪砸四百多億，生育率不但搶救不成，一味衝量不顧品質的下場，讓公共化家數膨風式暴增逾十倍，卻也帶來公幼招生懸崖式降落、私幼經營危機，根本性地破壞了幼教品質。

賴清德在閣揆任內端出「準公共」幼兒園政策，由政府管制收費價格等，只要業者承諾做到，就以「準公共化」之名，接受政府補助。

準公幼家數也從一開始的兩百多家，增加至近兩千家，帳面上數字增加了超過十倍，家長可以選擇的平價幼兒園看似變多，然而教育部未落實資源盤點，也未考量區域的供需平衡，導致雙北、高雄等都會區公幼招生受衝擊，甚至出現超額教師隱憂。

再者，政府為了衝數量，簽約門檻寬鬆，卻未能嚴謹的監督，也缺乏合理的退場規範。舉例來說，私幼只要符合教師薪資、基礎評鑑、師生比例、教保服務品質、收費規定、建物公安等六項規定就可加入準公幼，但所謂教保服務品質卻是由業者自評，師生比更屢傳違規。

此外，兒童福利聯盟統計全國教保網裁罰紀錄，六都準公幼違規率平均逾三成，不少幼兒園多次違規，卻依然在準公幼名單上屹立不搖，問題就出在準公共教保服務作業要點中規定，經限期改善三次後仍未改善，或屢次違反規定者，地方政府「得」通知其自次一學年度解除契約，而非「應」，等同讓業者有犯錯的機會。

接受補助的準公幼也有苦難言，當周遭私幼都加入準公幼，堅持不加入的私幼「還能撐多久？」業者稱「本來月繳三千，要變一萬，家長能接受嗎？」因此一旦加入準公幼就是條不歸路，退出幾乎就完蛋。

少子化成了國安危機，如何提升幼教環境，提供讓家長安心放心的高品質幼兒教育，是賴清德上任後無法迴避的挑戰。隨著準公幼即將簽新約，教育部應趁機好好檢討、盤整，且應盡速公布新簽約辦法，莫讓業者無所適從。