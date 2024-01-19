聽新聞
test
0:00 / 0:00

準公幼／學者：錢砸了 家長負擔未減

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

政府砸數百億推準公共幼兒園，盼減少家長托育負擔，但專家學者指出，用補助方式，無法真正減輕家長負擔，也未見政府提出擴充公幼跟非營利的具體方案。

全國教保產業工會理事長郭明旭表示，總統當選人賴清德當年推出準公幼時曾說建造公共化幼兒園「緩不濟急」，所以僅單純想用金錢補助私幼，快速提供人民托育需求。但實際上，卻有部分業者一面拿補助，一面收家長錢，家長未真正減少負擔。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，公幼過去的量能不足，但新設公幼要有足夠空間、設置地點等都不易解決，政府想要提高公共化班級數，才會認為直接補助私幼最快。只是目前仍未見教育部針對擴充公幼跟非營利提出具體方案。

公幼 托育 幼兒園

延伸閱讀

全國競選總部明天落幕 賴清德歡迎支持者拍照留念

賴清德退出新潮流 謝龍介指「沒釋善意」：對台灣內部團結無幫助

金融時報：美重量級議員下周起接連訪台 表達對賴清德支持

選後致電賴清德線上乾等15分鐘 侯友宜：這哪有什麼？

相關新聞

六都逾3成違規 全教總：提高準公幼門檻

總統當選人賴清德任行政院長時，力推「準公共幼兒園」，把私立幼兒園納入補助範圍，然而準公幼推出六年來，頻傳負面新聞，包括不...

影／準公幼八月重新簽約 全教總呼籲提高門檻、嚴格監督

總統當選人賴清德任行政院長時力推「準公共幼兒園」，把私立幼兒園納入補助範圍內，今年八月準公共幼兒園即將邁入第三期、全面重新申請...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

新聞眼／撒錢猛衝量 壞了幼教品質

為了搶救生育率，改善公共托育量不足的問題，總統當選人賴清德擔任行政院長時，複製其私幼公共化的「台南經驗」，推出準公共幼兒...

準公幼：違規就不續約 逾半恐退場

全教總要求教育部針對新簽準公共幼兒園嚴格把關，但光是三年內無裁罰紀錄才能加入就讓許多準公幼搖頭。有幼兒園無奈表示，幼教師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。