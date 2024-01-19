準公幼／學者：錢砸了 家長負擔未減

政府砸數百億推準公共幼兒園，盼減少家長托育負擔，但專家學者指出，用補助方式，無法真正減輕家長負擔，也未見政府提出擴充公幼跟非營利的具體方案。

全國教保產業工會理事長郭明旭表示，總統當選人賴清德當年推出準公幼時曾說建造公共化幼兒園「緩不濟急」，所以僅單純想用金錢補助私幼，快速提供人民托育需求。但實際上，卻有部分業者一面拿補助，一面收家長錢，家長未真正減少負擔。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，公幼過去的量能不足，但新設公幼要有足夠空間、設置地點等都不易解決，政府想要提高公共化班級數，才會認為直接補助私幼最快。只是目前仍未見教育部針對擴充公幼跟非營利提出具體方案。