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準公幼：違規就不續約 逾半恐退場

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

全教總要求教育部針對新簽準公共幼兒園嚴格把關，但光是三年內無裁罰紀錄才能加入就讓許多準公幼搖頭。有幼兒園無奈表示，幼教師難找，很多園所都因師生比不符而違規，如一違規就不能續約，相信全台超過一半準公幼都要退出。

中華民國幼聯總會長王華勇表示，問題是回到幼教現場，很容易不小心就違規。以師生比來說，他的學校有一天一位老師輪休、當天又有一位生病臨時請假，接著又有一個教保員的父親出車禍臨時離園，當天就被家長揪出不符師生比被裁罰。

王華勇無奈表示，幼教老師很缺人，幼兒園很常臨時找不到老師，卻也常因此被罰，估計有一半以上的準公幼都有違規紀錄，如果一違規就不給續約，相信全台一半都得退出。

中華國際幼兒文教聯合總會輔導總會長、本身也是準公幼園長的陳和順表示，準公幼一定要守法，但裁罰到什麼程度才不能加入，是否有輕重區分也該討論，而不是一有違規就不能加入。

準公幼園長韋莉莉表示，許多園所都很認真，不該一竿子打翻所有人，教育部新的簽約辦法是什麼，應盡快公布，給幼兒園有充足的時間思考。

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