六都逾3成違規 全教總：提高準公幼門檻

總統當選人賴清德任行政院長時，力推「準公共幼兒園」，把私立幼兒園納入補助範圍，然而準公幼推出六年來，頻傳負面新聞，包括不當管教、違反師生比、學費超收等，甚至還有園所一犯再犯，卻因有限期改善，仍被列為準公幼。

今年八月準公幼將全面重新申請，全教總表示，統計六都準公幼違規達三分之一，呼籲新的簽約辦法應提高門檻、嚴格監督，包括三年內無裁罰紀錄才能加入、不得拒收弱勢幼兒、限期兩次未改善即解約、合約期間若違法三年不得再申請、違反相關法規應返還設施設備補助費用等。

八月重申請 被指監督寬鬆

準公幼政策推出六年，每三年為一期，今年八月將邁入第三期。全教總幼委會副主委陳韻如表示，依照兒福聯盟統計，六都每三間準公幼就有一間有違規事件，政府無論是在申請門檻、監督方面都很寬鬆。

陳韻如舉例，有一間私立幼兒園二○一九年時，因違反師生比，被裁罰停止招生一年，但兩年後竟可成功申請為準公幼，隨後又因超收費用、未幫孩子辦理團險違規，但因有限期改善，該園目前仍列為準公幼。

「領補助 不應拒特教生」

陳韻如也提到，很多準公幼向家長表示，因園所資源不夠、老師能力不足，希望特殊孩子去別的學校讀書。但這學年開始，教育部已給準公幼不少資源，如一班有兩位特殊生，每周就給四小時特教老師協助，如果有身障中度生則給六小時，資源已提高，準公幼不得再拒收。

全教總理事長侯俊良表示，準公幼參與辦法過於寬鬆、容易申請，導致本來就品質不佳招生困難的幼兒園，透過領取政府補助繼續生存，最後就是劣幣驅逐良幣，危害優質的私立幼兒園。

全教總幼委會副主委楊麓潔表示，現行法令第十九條未落實薪資機制，有限期改善三次的空間，更無任何準公幼裁罰機制。

全教總理事長侯俊良表示，政府當初信誓旦旦要提供平價優質的幼兒教育，但現在準公幼違規率高，政府不該衝量，而該提高門檻、嚴格監督，提供真正優質的幼兒教育品質。

教育部表示，現正研修準公共機制第三期程相關合作要件，將持續蒐集各界意見，並依據各地方政府執行情形，滾動調整申請條件。