準公幼爭議 教育部：正研修準公共機制第3期程合作要件

今年八月準公幼將全面重新申請，全教總表示，統計六都準公幼違規達三分之一，呼籲政府簽約辦法應提高門檻、嚴格監督，包括三年內無裁罰紀錄才能加入、不得拒收弱勢幼兒、合約期間若違法三年不得再申請等等。教育部表示，持續精進準公共機制，現正研修準公共機制第3期程相關合作要件。

教育部表示，準公共幼兒園除須遵守全國一致之法令規範外，教育部亦持續精進準公共機制，依據各地方政府執行情形，滾動調整申請條件，及增列經處罰一定期限內減少招收人數、停止招生及停辦等重大違規者不得申請條件，對於兒少保案件尚未完成裁罰程序，或違反法令經處罰仍屢次違規者，地方政府得視情節不予受理申請，以達源頭管控目標，確保幼兒接受合宜之教育及照顧。

教育部表示，無論幼兒園的設立屬性為何，應以幼兒最大福祉為考量，積極的為幼兒的最佳學習品質努力，作為支持年輕家庭育兒之後盾。因此，教育部持續蒐集各界意見，研修相關調整做法，以訂定更為適切之準公共第3期程相關合作要件。