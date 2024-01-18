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全教會昨退出輔導管教討論小組 教育部今臨時改議程

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國教師會昨召開記者會，認為教育部因應新北割喉案所組成的工作小組無法回應校安問題，宣布退出小組。示意圖／本報資料照片
全國教師會昨召開記者會，認為教育部因應新北割喉案所組成的工作小組無法回應校安問題，宣布退出小組。示意圖／本報資料照片

全國教師會昨召開記者會，認為教育部因應新北割喉案所組成的「學校訂定教師輔導管教辦法注意事項」工作小組無法回應校安問題，宣布退出小組。今日教育部再召開小組會議，臨時改變議程，討論特殊管教措施、監護權人及家長會的協助輔導管教措施等等，全教會表示肯定教育部改弦更張，但仍對修改內容提出疑慮。

全教會晚間發布新聞稿指出，15日教育部因應校園安全召開注意事項工作小組，鎖定討論校園安全檢查事項，方向僅在於程序的加強，卻忽略對偏差行為學生的輔導管教核心問題。全教會昨召開記者會宣布退出工作小組，要求教育部應全盤檢討輔導管教注意事項與相關配套措施。

今日下午教育部召開的第2次工作小組中，議程臨時改變為「討論第24、25、26點特殊管教措施、監護權人及獎懲委員會」等點次。教師會表示樂見教育部改弦更張，願意處理「深水區」條文，但對於教育部提出的修改文字卻感到深深的疑慮。

全教會表示，教育部修改的內容仍未敘明「當家長不願配合時，學校後續能如何處理」、「如何避免少數學生影響多數學生的受教權益」等，導致修正後的結果可能就如現在一樣，除了讓學校被迫執行難以執行的方案外，對校園安全沒有任何助益。全教會提醒，教育部應擺脫過去的邏輯，切莫再度流於文字堆砌與程序堆疊，才能避免條文流於具文。

全教會呼籲教育部，過去將由學校承擔責任的想法，早已無法解決日益猖獗的校園暴力問題，應嚴肅面對各項配套不足所造成的弊病，因應學校管教嚴重行為偏差學生的問題，給予學校相當的資源及校安人員配置，納入家長的的管教義務與課責，提供親職假配套，讓家長得以盡其責，才能回應全國親師生的高度期盼。

教育部 校園安全 割喉案

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