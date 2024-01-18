從小培養助人為樂精神 台中麗喆師生歲末慈善捐款累積近140萬

台中市麗喆雙語中小學暨國際幼兒園歲末愛心不落人後，繼去年慷慨捐上百萬善款後，今年全校師生再次發揮善心，捐款踴躍，善款增加至近140萬元，為讓捐贈流程透明公開，學校今日舉行歲末慈善捐贈活動，儀式隆重溫馨。

今日慈善捐贈活動，麗喆雙語中小學暨國際幼兒園的小朋友，表演各項音樂及舞蹈才藝，包括學生樂團演奏經典曲目，以及幼兒園學生歌舞表演，同時安排學童與受贈者互動，親自致贈紅包及親手製作的賀年卡片，彼此祝福及表達感謝，將捐贈活動融入生活學習之中，富含教育意義。

麗喆雙語中小學暨國際幼兒園校長蕭百凱表示，麗喆中小學自104學年成立之後，每年持續舉辦歲末慈善捐贈活動。愛心款項除捐給西屯慈善協會、教育局向陽教育獎學金等助人助學之外，同時透過鄰近學區探訪，讓孩子的愛心可以幫助更多需要協助的住戶和學生。

蕭百凱說，麗喆中小學除注重中英文雙語教育之外，尤為重視品格教育，品格一向是麗喆辦學的重點，孩子不僅恪守「說好話、做好事、守秩序、有禮貌」四大指標，更將每月中心德目融入生活學習課程。這次歲末捐贈活動，便是感恩、奉獻、親子教育的匯合，讓學生慢慢具備助人為樂的社會責任。

校方除了選定西屯慈善協會、教育局向陽教育獎學金等有公信力的慈善機構，學校更由專人訪問附近學校及鄰里，最終選定兩所學校及17個里，近200位需要幫助民眾及學子受惠。