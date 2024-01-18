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影／準公幼第三期 全教總提出兩大改進主軸
準公共政策推出已經六年，但仍不斷傳出負面新聞，且許多民間團體都提出反對意見。今年度亦將進入第三期的準公幼政策，全教總根據過去準公共產生的問題，並從公共化的立場提供兩大主軸與八個改進面向，希望教育部在未來的準公共化政策當中，應該朝著「提高門檻、嚴格監督；增加真公共、減少準公共」 的方向前進。
全教總認為，現行的準公共參與辦法過於寬鬆、容易申請，所以導致本來就品質不佳招生困難的幼兒園，得以透過領取政府補助繼續生存，變成劣幣驅逐良幣。私立園所加入準公共系統之後，政府單位仍必須嚴格把關，才能維持教育品質。準公共一期是三年，政府應該監督準公共符合履行社會責任，才不會浪費了政府資源。
全教總去年曾舉行記者會揭露，準公幼的補助經費從一開始的新台幣卅億元，到民國111年已超過1百億元，已快追上「真公幼」公共化幼兒園的經費。而準公幼良莠不齊，不斷發生巧立名目收費、超收、低薪高報等狀況，已到了該檢討政策的時間點。全教總呼籲，教育部應該要盡早與相關的社會團體，討論新一期的準公共修正方向。
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