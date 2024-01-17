全教會退出輔導管教討論小組 教育部：持續聽取各方建言

全國教師會今日召開記者會，宣布退出教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」工作小組討論。該小組是在新北校園割頸案發生後成立，全教會認為教育部在會議上著重違禁品搜查，卻未解決核心問題。對此，教育部表達遺憾，強調會分階段討論、全面修正注意事項，並持續廣泛聽取各方建言及搜集教學現場意見。

新北校園割頸致死案發生後，教育部召集相關團體及單位組成「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」工作小組，然而，全教會今日召開記者會宣布退出小組討論。全教會在記者會上指出，教育部在小組會議上著重在違禁品如何搜查等程序處理，但事實上，校園安全還有更多核心問題沒有解決，像是學生輔導管教辦法和不適任教師處理辦法，讓教師只能進行「正向管教」，導致現在老師根本無法好好輔導管教學生。且本次新北的案例中，學生的家庭教育出了問題，小組討論方向卻避談這個部分

在新北割頸案發生後，教育部共召集團體專家代表召開2次會議，教育部表示，1月4日的校園安全諮詢會上，決議全面盤點注意事項相關規定，研擬校園安全檢查實務上可操作指引，並對此組成全教會今早宣布退出的「注意事項工作小組」，著手進行注意事項全面檢視修正。15日工作小組召開第一次會議，提出部分修正草案及內容討論。教育部強調，近期將再密集召開多次工作小組會議，讓注意事項內容更臻完善。

教育部指出，全教會在「校園安全諮詢會」與「注意事項工作小組會議」所派代表並不相同，導致無法完全銜接兩次會議的優先討論內容，誤解成只處理校園安全檢查事項。教育部澄清，4日並非做成僅處理校園安全檢查事項的決議，教育部將會分階段聚集討論、全面檢視修正注意事項，此外，當時有討論強化高關懷學生過渡性中介教育措施，及提升學校輔導量能和建立高關懷學生個案輔導員機制，教育部亦持續辦理提出具體計畫方案。

教育部表示，針對今日全國教師會宣布即日起退出僅討論「校園安全檢查」之「注意事項工作小組」，予以尊重並深表遺憾。教育部仍會持續邀集相關單位，廣泛聽取各方建言及蒐集教學現場意見，透過工作小組會議階段性及循序漸進之討論，凝聚共識，逐步完備相關修正條文後，再提教育部校園安全諮詢會議確認，循行政程序發布實施，給予第一線學校和老師全力協助。