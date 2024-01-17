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全教會大動作抗議 盼賦予教師管教權

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全教會17日指出，教育部檢討校安仍聚焦違禁品，盼強化教師管教權與家庭教育責任。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
全教會17日指出，教育部檢討校安仍聚焦違禁品，盼強化教師管教權與家庭教育責任。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「新北割喉案後，教育部只願檢討校園安全，不願讓教師有更大管教權，無法根本解決問題！」全國教師會（全教會）17日召開記者會，宣布退出檢討輔導與管教《注意事項》的工作小組。理事長侯俊良指出，校安重點不是違禁品，而是學生管教，盼政府與新國會立法，強化教師管教與家庭教育責任。

現場管教窒礙難行

全教會理事長侯俊良宣布，全教會退出教育部檢討《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》（下稱注意事項）的工作小組。他批評，教育部目前在檢討《注意事項》時，仍聚焦在校園安全改善，卻沒有全面檢討老師的管教與家庭教育的責任，因此宣布退出，盼教育部徹底檢討。

侯俊良說，新北市割喉案凸顯了家庭教育的失能，但《注意事項》第22條的「正向管教」是針對一般80%可管教的學生，但20%難以管教的學生就很難適用，若教師進行管教措施，事後卻以「不適任教師」處理，甚至被《刑法》強制罪起訴，教師在現場就不願管教，校園安全反而更難獲得保障。

重點是學生管教

「學生拿一枝筆也能攻擊老師，重點不是違禁品而是人！」全教會副理事長張瓊方也說，曾有老師因為學生桌上有美工刀，要求學生收起來，到後來因壓制行為導致學生受傷，還是為了其他學生安全考量，但老師卻被記了2次申誡，還有學務主任攔阻學生攻擊老師，卻被家長告上法院，雖然最後不起訴，但訴訟過程讓人心累。

因此，全教會呼籲教育部，全面盤點《注意事項》，給予學校資源並擴大教師管教權；另外也希望將校園安全檢查機制從《注意事項》移除，另訂《校園安全檢查注意事項》；還要儘快研修《兒童及少年福利與權益保障法》，提升家庭教育職能、減輕學校壓力。

需增加外部協助力量

民眾黨立委黃珊珊也到場響應說，她作為母親，也知道小孩在國高中青春期情緒難免會有失控，但老師面對這樣的失控，卻因為法規的關係導致管教窒礙難行。她認為如今政府將社會安全網與校園管教分得太開，民眾黨未來也會關注相關議題，並推動修法。

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